Bandidos mascarados roubam Rolexs e causam prejuízo milionário em joalheria em Tóquio

Quatro homens foram presos suspeitos de roubar uma loja especializada em relógios Rolex no distrito de Ginza, em Tóquio, na última segunda-feira, 8.

Usando roupas escuras e máscaras para esconder o rosto, o bando entrou na loja e ameaçou um balconista com uma faca. Em seguida eles quebraram as vitrines para roubar os relógios. Apesar das ameaças e do susto, os funcionários não sofreram ferimentos.

A loja está localizada em uma rua repleta de outras que comercializam de marcas de luxo e fica a cerca de 300 metros da movimentada estação Shimbashi.

Os mais de 30 itens roubados estão avaliados em mais de 100 milhões de ienes.

Embora o Japão seja conhecido pelos baixos níveis de criminalidade e até mesmo itens valiosos perdidos sejam frequentemente devolvidos aos proprietários, as lojas sofisticadas de Ginza já foram alvo de ataques anteriores.

Em 2007, a gangue "Pantera Cor-de-Rosa" roubou itens no valor de mais de 3,5 milhões de dólares de uma joalheria no distrito.

Em 2014, ladrões fugiram com um anel de diamante no valor de mais de 300.000 dólares em um roubo na véspera de Natal.