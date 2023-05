Família de influencer morta em suposto assalto acredita em execução; web estranha vídeo do namorado

O pai da influenciadora fitness Luanne Jardim, morta a tiros na Zona norte do Rio de Janeiro, no último domingo (21), acredita que a filha tenha sido vítima de execução, não de assalto, como está sendo investigado.

Segundo relato de Atanael jardim dos Santos, o pai de Luanne, em entrevista a um jornal local, os criminosos teriam perseguido o carro em que a jovem estava. "Com certeza isso não foi um mero furto, latrocínio. Isso foi um homicídio, porque ninguém dentro de um carro vai roubar o outro e atira de dentro do carro com o vidro fechado", afirmou.

Na segunda-feira (22), João Pedro Farche, namorado de Luanne, publicou alguns stories em um perfil do Instagram agradecendo o apoio que ele e a família tem recebido dos internautas. No vídeo, ele aparece chorando e afirma que está acompanhando as investigações.

"Quero agradecer quem está mandando mensagem. Muita gente ama a nossa família, ama a gente. Eu 'tô' bem. Miguelzinho está bem, ele machucou um pouco o rosto por conta dos estilhaços, por estar no banco de trás", disse.

No entanto, seguidores estranharam a reação do marido e questionaram as informações repassadas. Em uma foto publicada por ele, onde o mesmo aparece junto com Luanne e Miguel, alguns comentários foram em tom de suspeita. "A polícia precisa investigar isso, ta bem estranho, viu?", disse uma pessoa. "Vídeo esquisito do marido, cada um reage de um jeito, mas que o vídeo é esquisito, isso é", escreveu outra.

Amiga da influencer cita suposto desentendimento com o marido

Liziane Gutierrez revelou nas redes sociais que era amiga de Luanne. A ex-fazenda afirmou que algumas mensagens específicas, enviadas por Luanne, foram apagadas. Segundo ela, o conteúdo das mensagens era reclamando do atual namorado, a respeito do comportamento dele. Após a revelação, Liziane recebeu críticas.

“Nem tudo na vida é pra aparecer, é biscoito. Eu apenas relatei um fato muito estranho, muito estranho por sinal. Mensagens foram deletadas, por que? O motivo? Quem deletou? Não sei. Mas que de fato mensagens foram deletadas. eu jamais ia falar uma coisa dessa sem sentido. Que merda é essa? e se fosse uma pessoa que vocês conhecessem? E ainda digo mais, eu não vou acusar ninguém porque eu não tenho provas. Mas que esse caso da Luanne precisa ser investigado, que pode sim ter sido uma execução”, desabafou a ex-Fazenda após os comentários de que ela quer fama em cima da morte da influenciadora.

Entenda o caso

A influencer fitness Luanne Jardim morreu a tiros na noite do último domingo (21), após uma tentativa de assalto na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ela estava em um carro particular com o companheiro.

A Polícia Militar informou que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo que perfuraram o ombro e atingiram o coração. A jovem chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

