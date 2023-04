​Criminosos fazem buraco em parede de lotérica e levam R$ 20 mil

Uma casa lotérica localizada no bairro Rio Verde, em Parauapebas, sudeste do Pará, foi alvo de criminosos na manhã desta segunda-feira (10). Os suspeitos fizeram um buraco em uma das paredes e acessaram o interior do estabelecimento. Ao portal Pebão a gerente do local informou que o bando conseguiu fugir levando R$ 20 mil.

Uma equipe da Polícia Militar foi até a casa lotérica, por volta das 8h45, e constatou a veracidade da ocorrência. Ainda não há informações sobre o horário exato em que o crime ocorreu. Mas, de acordo com informações da polícia, não havia ninguém no estabelecimento no momento do furto.

Imagens de câmeras de segurança deverão ser analisadas e testemunhas poderão ser convocadas a prestar depoimento, para que a polícia consiga identificar e localizar os criminosos.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Seccional Urbana de Parauapebas. “Diligências são feitas para identificar e localizar os suspeitos do crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido”, pediu a PC.