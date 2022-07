Em São Brás, passageiros com destino a Mosqueiro enfrentam grande fila nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (15), a movimentação de passageiros na praça Araújo Martins, em São Brás, em Belém, era intensa para embarque na linha Mosqueiro-São Brás, que está operando com reforço de frota pelo terceiro fim de semana seguido. Apesar da fila, o público no local avaliava que a espera não era muito longa, uma vez que o intervalo de saída dos ônibus estava sendo de 15 a 20 minutos.

A costureira Regeane Souza, de 36 anos, era a última da fila para o ônibus que sairia às 10h45. Era a primeira vez que ela aguardava ônibus para Mosqueiro no ponto da praça. “Eu não estou achando a fila tão grande, não. Para mim, essa quantidade de pessoas já era esperada. Não está pior que em outros anos”, comenta.

Movimentação era grande na praça Araújo Martins, em São Brás, para saída com destino a Mosqueiro. (Thiago Gomes / O Liberal)

A autônoma Edvone Santos, de 42 anos, deixou para viajar apenas na metade do mês das férias escolares com a expectativa de não enfrentar tumulto. Ela e os filhos eram os primeiros da fila para o próximo embarque:

“Eu já estou por aqui há 40 minutos. Eu não entrei logo no primeiro ônibus que saiu porque eu queria ir sentada. Mas, passando uns 20 minutos, chegaram mais três ônibus e agora estou esperando o próximo sair”, relata.

Agentes da Semob fiscalizavam o cumprimento de horário de saída dos ônibus. (Thiago Gomes / O Liberal)

Horários e passagem para Mosqueiro

De acordo com o agende da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), responsável pela fiscalização do cumprimento de horário dos ônibus, o tempo de espera entre um embarque e outro não estava passando de 20 minutos. “Às vezes o intervalo é até menor. Depende de ter público, porque enchendo, o ônibus já sai”, explicou o agente que preferiu não se indentificar.

O valor da passagem para Mosqueiro é de R$ 6,40, sendo a meia-passagem R$ 3,20 e todas as gratuidades previstas em lei são asseguradas. Nesta sexta-feira, 15, as viagens saindo da Praça Araújo Martins, em São Brás, vão até as 22h. No sábado, 16, e domingo, 17, o transporte para a ilha começa às 6h30 e a última viagem está prevista para às 22h30.