Frota para Mosqueiro é ampliada neste segundo final de semana de julho

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) divulgou que a partir desta sexta-feira (8) e até segunda-feira (11), haverá reforço da frota para a ilha de Mosqueiro. Com informações da Agência Belém.

Além dos 12 ônibus regulares, a linha Mosqueiro-São Brás será acrescida de mais 15 veículos, tanto nesta sexta-feira (8) quanto na segunda-feira (11); no sábado e domingo, serão mais 20 veículos, chegando a 32 carros no total.

De acordo com a Semob, de sexta-feira a domingo, a primeira viagem para Mosqueiro será às 6h30, todos os dias, da Praça Araújo Martins, em São Brás, e a última viagem está prevista para as 21h45 em Mosqueiro. A exceção é na segunda-feira (11), com saída do Terminal Maracajá, em Mosqueiro, às 13h, marcando o encerramento da operação.

Horários e valor da tarifa

O número de viagens para Mosqueiro passará de 41 viagens por dia, chegando até 101 viagens por dia, com intervalo entre as viagens de, cerca de 10 minutos. O valor da tarifa para Mosqueiro é de R$ 6,40, sendo a meia-passagem R$ 3,20. estão garantidas as gratuidades previstas em lei.

Nesta sexta-feira, o transporte para a ilha terá também uma linha especial, de serviço diferenciado, com ar condicionado, operada por micro-ônibus. De sexta-feira a segunda-feira, o horário de saída desta linha especial será às 7h, com a última viagem prevista para as 17h, saindo sempre da Praça Araújo Martins, em São Brás.

Na segunda-feira, o serviço se encerrará às 13h20, saindo de São Brás. O veículo dispõe de 31 lugares sentados e 11 em pé, com tarifa igual a dos ônibus para Mosqueiro, ou seja, R$ 6,40. Por ser um serviço diferenciado, nos micro-ônibus não serão aceitas gratuidade e meia-passagem.

Cotijuba

A operação da linha fluvial municipal à ilha de Cotijuba, vai operar diariamente no trecho Cotijuba/Icoaraci, do trapiche de Cotijuba, nos horários de 5h45 e 17h. No trecho Icoaraci/Cotijuba, os horários diários para a travessia do trapiche de Icoaraci, na rua Siqueira Mendes, são às 9h e 18h30. Dependendo da demanda, a Semob estuda, a partir deste fim de semana, autorizar viagem extra da linha municipal para a travessia Icoaraci/Cotijuba.

A tarifa do transporte é de R$ 4,00, e a meia-passagem, de R$ 2, 00, nos dias úteis. Aos sábados, domingos e feriados, passa para R$ 8,00, e a meia-passagem, R$ 4,00. Todas as gratuidades previstas em lei são asseguradas no serviço ofertado pelo município.

A Semob também informa que foram destacados 10 agentes de transporte em Mosqueiro e quatro em Outeiro. Eles atuam na averiguação da oferta de veículos e horários. Os agentes de transporte da Coordenadoria de Transportes Especiais da Diretoria de Transporte da Semob continuarão a fiscalização do serviço de transporte hidroviário, no Trapiche de Icoaraci, no Trapiche Chico Sampaio, em Outeiro, e no terminal hidroviário Ruy Barata.

A Semob também informou que redobrou a fiscalização nas principais vias de fluxo de trânsito e de acesso às praias da ilha de Mosqueiro com 24 agentes de trânsito.

Denúncias

A Semob orienta o usuário a formalizar denúncias e reclamações para a Ouvidoria nos canais de atendimento do órgão, pelo site da Semob, e-mail (ouvidoria.semob@cinbesia.com.br) ou telefonar para os números 118 ou Whatsapp (91) 98415.4587.

Em caso de denúncias envolvendo a prestação de serviço de ônibus, é preciso identificar a linha, a empresa, o horário, o código alfanumérico (número que fica na lateral e na traseira do veículo) e descrever a situação ocorrida, para que o órgão possa identificar a empresa, averiguar e tomar as providências cabíveis.