Em Belém, Usinas da Paz garantem oportunidades para o público jovem

As Usinas da Paz localizadas em Belém, têm se consolidado como referências no acolhimento à população, já tendo garantido mais de 3,4 milhões de atendimentos na capital desde o ano de 2022. Dentre o público beneficiado, os adolescentes representam uma parcela relevante, ocupando cada vez mais espaço na busca pelas oportunidades de lazer, conhecimento e capacitação que os complexos de cidadania do Governo do Pará oferecem.

Dentro de cada Usina é fácil encontrar histórias de jovens que estão tendo a vida transformada por meio das oportunidades. É o caso da estudante Cecília Andrade, moradora da Ilha do Arapari, em Barcarena, que encontrou na Usina da Paz Jurunas/Condor, em Belém, uma chance de qualificação na busca pelo seu sonho de ingressar nas Forças Armadas. Sonho que nem mesmo a distância é capaz de abalar.

“Aqui na Usina eu estou desenvolvendo os meus conhecimentos. Já fiz curso de informática básica e agora estou estudando inglês. Estou gostando muito. São conhecimentos que eu não estava acostumada a receber e a Usina me oferece” disse.

Oportunidades

Com estruturas modernas e funcionais, as Usinas da Paz oferecem um vasto leque de oportunidades ao público jovem. Oportunidades estas que vão desde simples espaços de lazer até aprendizado e descobrimento profissional, com turmas abertas para a prática de diversas modalidades esportivas, cursinhos preparatórios para o vestibular, oficinas de música e teatro, além de cursos de tecnologia e capacitação técnica.

O estudante Mateus Barbosa, atendido pelo curso preparatório para o vestibular da Usina da Paz Cabanagem, também na capital, destaca a importância do Complexo na sua preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “Eu acho este curso muito importante pelo fato de ser gratuito. É algo que ajuda várias pessoas que não possuem renda a também poderem se preparar com qualidade para o vestibular, assim como estudantes de cursos particulares. Aqui temos bons professores que auxiliam muito no nosso desenvolvimento e sempre nos trazem materiais de alta qualidade. As Usinas são muito importantes tanto dentro do nosso município Belém, quanto nos outros municípios do nosso estado do Pará”, declarou o estudante.

De acordo com a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth de Fátima Braga, as Usinas estão preparadas para receber cada vez mais o público jovem. “As Usinas são geradoras de sonhos e oportunidade e é muito bonito ver que cada vez mais jovens estão tendo suas vidas diretamente impactadas por elas. Seguimos trabalhando para garantir que este projeto maravilhoso continue mudando a vida daqueles que mais precisam. E para aqueles jovens que ainda não o conhecem, venham para a Usina da Paz e descubram tudo aquilo que temos para oferecer”.

Serviço

Toda a programação de cursos e eventos disponíveis nas Usinas da Paz, bem como os endereços e horários de funcionamento, pode ser consultada no instagram oficial @usinasdapaz.