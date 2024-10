Usinas da Paz mudam a realidade de moradores de Belém

O projeto das Usinas da Paz em Belém tem mudado a realidade de milhares de pessoas, com a oferta de ações e serviços que abrangem áreas cruciais para a transformação social, como saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer. Desde 2022, com a inauguração da primeira Usina na capital, os complexos de cidadania do Governo do Estado já garantiram mais de 3,4 milhões de atendimentos à população local.

Atualmente, cinco Usinas estão em pleno funcionamento na capital paraense, atendendo diretamente moradores de comunidades estratégicas e vulneráveis, como os bairros do Jurunas, Condor, Cabanagem, Bengui, Terra Firme e Guamá. Com mais de 70 serviços gratuitos oferecidos à população, as Usinas da Paz se tornaram referência na promoção de oportunidades e sonhos.

No bairro da Cabanagem, as transformações são visíveis, conforme explica a moradora Pamela Gonçalves, de 37 anos. Mãe do jovem Pedro Henrique, de 10 anos, que tem Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), ela conta como os serviços oferecidos na UsiPaz mudaram a realidade da sua família. "A construção da Usina veio só para somar com a nossa vida. Aqui na Usina o meu filho participa de atividades esportivas, como futsal, karatê e natação. Não teríamos como pagar por estes serviços e aqui temos isso gratuitamente. Isso não só ajudou no comportamento do meu filho em casa, mas também melhorou o desempenho escolar", conta Pamela, emocionada.

Já no bairro do Bengui, a empreendedora Fátima Cavalcante afirma que teve a vida transformada pelos cursos profissionalizantes disponibilizados na Usina da Paz. “A Usina transformou a minha vida com vários cursos que fiz aqui, como gastronomia, costura, e informática. Adquiri conhecimentos que me ajudaram muito e hoje, graças a eles, pude aumentar a minha renda e a condição de vida da minha família”.

“As Usinas da Paz são fábricas de sonhos e talentos. Equipamentos públicos extraordinários que têm gerado oportunidade para a população, trazendo os serviços do Estado para perto das pessoas, principalmente para aquelas que mais precisam.” destacou a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth de Fátima Braga.

Segurança - No contexto da segurança pública, as Usinas da Paz também têm apresentado papel fundamental na redução da criminalidade na capital paraense. De janeiro a outubro de 2024, os bairros atendidos pelos complexos de cidadania obtiveram resultados expressivos, como a redução de mais de 29% em crimes violentos no bairro Guamá, além da redução nos índices de crimes de roubo nos bairros Jurunas, Condor, Guamá e Terra Firme, segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Conheça as Usinas da Paz de Belém:

- Usina da Paz Cabanagem: Rua Damasco, n.º 37, próximo à Estrada do Benjamin.

- Usina da Paz Padre Bruno Sechi (Bengui): Estrada do Bengui, s/n (ao lado do Pátio de

Retenção do Detran).

- Usina da Paz Jurunas/Condor: Travessa Quintino Bocaiúva, entre a Avenida Bernardo

Sayão e Travessa Honório José dos Santos, em frente à UPA do Jurunas.

- Usina da Paz Terra Firme: Passagem Belo Horizonte, 56 - entre Avenida Perimetral e

Passagem do Arame.

- Usina da Paz Guamá: Avenida Bernardo Sayão, n.º 4783, entre as passagens São Lázaro

e Rui Barbosa, próximo ao primeiro portão da Universidade Federal do Pará (UFPA).