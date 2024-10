Outubro Rosa: veja como será a campanha de prevenção dos cânceres de mama e cólo do útero no Pará

A Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) inicia na próxima segunda-feira (7), a campanha estendida “Vem te Cuidar! - Prevenção e diagnóstico precoce dos cânceres de mama e colo do útero", alusiva ao “Outubro Rosa 2024”, cujo objetivo é fortalecer a oferta de consultas e exames especializados para o diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2024.

VEJA MAIS

Essa iniciativa inclui ações aos finais de semana nas UsiPaz e territórios do TerPaz, com encaminhamentos para mamografia de rastreamento na população alvo de 50 a 69 anos e para consultas com mastologistas para usuárias com sinais e sintomas ou exames alterados.

A campanha também ocorrerá nos serviços parceiros em Belém: Unidade de Referência Especializada Materno Infantil e Adolescente (Uremia), Policlínica Metropolitana, Hospital Abelardo Santos e Santa Casa e nos hospitais regionais e policlínicas no estado do Pará.

Outubro Rosa em Belém

Em Belém, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que haverá atividades especiais alusivas ao Outubro Rosa, campanha de prevenção ao câncer de mama, em Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), Estratégias Saúde da Família (ESF’s) e Unidades Saúde da Família (USF’s).

“As programações também incluem atividades de prevenção ao câncer de colo do útero, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde (MS). Nos dias programados por cada unidade haverá palestras com especialistas, consultas com profissionais de saúde e encaminhamentos para a realização de exames como mamografia e Preventivo de Câncer do Colo do Útero (PCCU)”, detalhou a secretaria.

Estão programadas ações nas seguintes unidades e datas:

ESF Souza - 07/10/2024

UBS Águas Lindas - 09/10/2024

ESF Paracuri 1 - 10/10/2024

ESF Fama (Outeiro) - 16/10/2024

UBS Tavares Bastos - 17/10/2024

ESF Paraíso Verde - 18/10/2024

UBS Paraíso dos Pássaros - 23/10/2024

ESF Bengui 1 - 23/10/2024

UBS Castanheira - 24/10/2024

USF Barreiro 2 - 24/10/2024

ESF Parque Amazônia 1 - 26/10/2024

USF Águas Lindas 1 - 30/10/2024

A Sesma destacou que, ao longo do ano, todas as unidades de saúde estão disponíveis para receber as mulheres, oferecendo orientações, encaminhamentos com regulação para a marcação de consultas com especialistas e a realização de exames.

Eva Pires (Estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)