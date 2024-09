Campanha do outubro rosa e a eleitoral fazem crescer as vendas de brindes

Os brindes personalizados para o Outubro Rosa, mês da campanha nacional de conscientização para o câncer de mama, podem ser uma maneira eficaz de promover a luta contra a doença e também para incrementar as vendas do mês.

E quem trabalha com este ramo diz que outubro só perde para dezembro em volume de encomendas. Com explica a empresária Francyanne Freitas.

“As encomendas crescem de mais em dezembro, pois é o mês que mais vendemos. As empresas oferecem muitos brindes aos seus clientes e colaboradores nas festas de confraternização. Outubro vem logo em seguida por causa da campanha contra o câncer de mama por isso a procura por brindes e objetos na cor rosa não param de chegar”, disse a empresária.

São canecas, copos térmicos, taças, garrafas, bloquinhos de papel, canetas e tantos outros na cor rosa para chamar a atenção de quem recebe o brinde.

O neste ano o mês de outubro ainda ganhou um “plus” mas vendas com a campanha eleitoral para prefeito e câmara de vereadores. Com isso, a produção dos brindes cresceu ainda mais, principalmente de bonés, camisetas e chaveiros.

“Eu achava que nem ia receber tantos pedidos para propaganda política e me surpreendi. Por isso nosso trabalho cresceu junto com as encomendas”, explicou Francyanne Freitas.

Para dar conta de tantos pedidos na cor rosa e no colorido das campanhas políticas, a empresária levou até as máquinas para casa, onde continua o trabalho após e expediente normal da loja de personalizados.

“Além das campanhas temáticas ainda temos as encomenda para brindes de aniversário, formatura e outros eventos atemporais. Por isso o nosso trabalho fica redobrado para dar conta de entregar tudo ao cliente”, disse.

E quanto aos números em cifras, a empresária espera faturar bem mais que o ano passado na mesma época.

“Ano passado no Natal faturamos algo em torno de 25 mil e em outubro foi perto de 20 mil, mas acreditamos que será bem mais e algo próximo do que foi faturado em dezembro passado. Então nossas expectativas são as melhores para 2024”, observou a empresária.