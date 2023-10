Castanhal realiza campanha Outubro Rosa

Outubro Rosa é uma campanha de conscientização com o objetivo de alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero.

Durante o mês Todas as unidades de saúde de Castanhal estão voltadas à campanha, com ações de prevenção do câncer de mama e colo, incentivando ao autoexame das mamas e solicitando exames de mamografia. É o que explica a coordenadora da Saúde da Mulher em Castanhal, Rivânia Oliveira.

“Estamos com atividades nas unidades de saúde com ações a prevenção do câncer de mama e colo, incentivando ao autoexame das mamas e solicitando exames de mamografia de rastreio para as mulheres na faixa etária de 50-69 anos e atendendo também aquelas porventura que forem diagnosticadas com algum sintoma. As unidades também trabalharão o autocuidado- com a importância das atividades físicas e alimentação saudável e na oportunidade farão coleta de exames preventivos de colo de útero”, disse a coordenadora.

O câncer de mama é a doença que mais atinge as mulheres no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele. De acordo com dados do Inca- Instituto Nacional do Câncer, a cada ano surgem cerca de 25% novos casos em todo o mundo e 29% no Brasil.

No Pará atualmente tem 477 mulheres com a câncer de mama, com a faixa etária de 60 a 69 anos, segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública. Em Castanhal são seis mulheres em tratamento.

“Essas seis mulheres fazem atendimento em Belém porque o Hospital Regional só está ofertando a quimioterapia e quando elas precisam de rádio terapia são encaminhadas para Belém, mas o diagnóstico é feito na nossa média e alta complexidade do município”, explicou Rivânia Oliveira.

O câncer de mama não tem uma causa única. São vários fatores que estão relacionados ao aumento do risco de desenvolver a doença, como a idade, fatores hormonais, genética ou hereditariedade.

“Mas sabemos que a prevenção é muito importante e está em procurar ter uma alimentação mais saudável possível, não fumar, evitar a bebida alcoólica e fazer atividade física realizar os exames preventivos como a mamografia e do câncer de colo de útero”, explicou a coordenadora da Saúde da Mulher.

Indícios

“É importante abordar os sintomas: Retrações da pele e do mamilo que deixam a mama com aspecto de casca de laranja; saída de secreção aquosa ou sanguinolenta pelo mamilo chegando até sujar o sutiã; vermelhidão da pele da mama; pequenos nódulos palpáveis nas mamas e axilas”, explicou Rivânia Oliveira.