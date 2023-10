Outubro Rosa: entenda os sintomas do câncer de mama e quando se preocupar

Em 2023, o Instituto Nacional de Câncer estima cerca de 73.610 novos casos de câncer de mama no Brasil. A campanha Outubro Rosa visa conscientizar sobre os riscos da doença e promover a prevenção. O câncer de mama é a principal causa de morte entre as mulheres no país, mostrando a importância da prevenção para ajudar reverter esse cenário. Veja como identificar os sintomas e como identificar a doença:

Quais são os principais sintomas do câncer de mama?

Algumas mulheres não apresentam sintomas e descobre a doença somente através do exame de mamografia. No entanto, as pacientes que costumam relatar sintomas desde o primeiro momento, geralmente apresentam:

Dor na mama;

Inchaço;

Vermelhidão;

Inversão do mamilo;

Saída de secreção;

Nódulos.

Caroço no seio é sinal de câncer de mama?

Não. Nem todos os nódulos ou caroços que aparecem nos seios podem indicar um câncer de mama, alguns podem ser causados apenas por alterações benignas no corpo como fibroadenoma ou um cisto e são muito comuns em mulheres mais jovens.

Como saber se o tumor é benigno ou maligno?

A única forma de saber se um tumor é benigno ou maligno é procurando a ajuda de um médico especialista. Durante a consulta, o médico irá fazer um levantamento do histórico médico do paciente, um exame físico e ainda solicitar exames complementares para a confirmação do tipo de tumor.

Os exames podem incluir punções aspirativas por agulha fina, bem como diversos exames laboratoriais e exames de imagem tais como:

Ultrassonografia;

Mamografia;

Ressonância magnética;

Tomografia computadorizada.

O que pode ser confundido com câncer de mama?

Algumas condições que podem ser confundidas com câncer de mama são:

Fibroadenoma;

Cistos;

Alterações fibrocísticas;

Galactoceles (cistos de acúmulo de leite);

Abscessos.