Veja como surgiu a campanha Outubro Rosa no Brasil e no mundo

Todo mês do ano possui uma cor que remete a um cuidado específico da saúde, mas o outubro rosa se destaca entro os demais. Ele surgiu na década de 90 e simboliza a luta contra o câncer de mama. Sua história começa nos anos 90 do século XX, quando a Fundação Susan G. Komen for the Cure distribuiu laços cor-de-rosa para os participantes da primeira Corrida pela Cura. Depois disso, o laço passou a ser distribuído em locais públicos, desfiles de moda e em outros eventos.

Nesse período, algumas cidades americanas começaram efetivamente a comemorar e fomentar ações voltadas à prevenção do câncer de mama. No Brasil, a primeira ação que envolveu o uso de iluminação associada ao Outubro Rosa foi a instalada no monumento Mausoléu do Soldado Constitucionalista (o Obelisco do Ibirapuera), na cidade de São Paulo, por iniciativa de um grupo de mulheres simpatizantes da causa.

Em outubro de 2008, o movimento ganhou força no país, quando diversas entidades relacionadas ao câncer de mama iluminaram de rosa monumentos e prédios em suas respectivas cidades, incluindo a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro.

O câncer de mama é o tipo de tumor mais frequente em mulheres em todo o mundo. A campanha torna o Outubro Rosa fundamental para a prevenção da doença.Visitar regularmente o mastologista, que deverá fazer o exame clínico das mamas e solicitar exames complementares, caso julgue necessário, é o mais recomendável.