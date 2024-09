Usinas da Paz capacitam jovens empreendedores com foco na valorização da bioeconomia

Jovens empreendedores da Região Metropolitana de Belém participaram, nesta semana, de um curso gratuito de capacitação voltado para a inserção no mercado de trabalho. A programação fez parte do projeto Negócio Raiz, programação realizada de segunda (23) a quinta-feira (26), nas Usinas da Paz do Icuí-Guajará, em Ananindeua, e da Terra Firme, em Belém.

O projeto Negócio Raiz visa impulsionar a carreira de jovens microempreendedores de comunidades periféricas, focando em temas como planejamento, marketing digital, gestão financeira e sociobioeconomia. A iniciativa é uma parceria entre o Governo do Pará e a Aliança Empreendedora Youth Business International (YBI), financiada pela Standard Chartered Foundation, como parte do programa Futuremakers da Standard Chartered.

Capacitação

O empreendedor paraense Wesley Elandi, de 20 anos, foi um dos participantes do curso e afirmou que pretende utilizar os conhecimentos adquiridos para investir no varejo de roupas femininas. Para ele, o treinamento vai mostrar o caminho do sucesso. “Eu quero investir nesse meu negócio, por isso procurei esse treinamento para ter uma direção. As aulas foram espetaculares, é uma grande troca de experiência que vai me ajudar muito”, disse.

Já a moradora do bairro do Icuí, Pamela Cardoso, de 26 anos, vê o empreendedorismo como uma nova fonte de renda. “Esse treinamento foi muito importante porque eu não tinha muita noção de controle de caixa e noção de como expandir meu negócio. Atualmente eu faço chopp de frutas, eu vendo em casa mesmo, mas eu pretendo alavancar esse negócio, e é por isso que eu estou fazendo esse curso”, contou.

Para a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth de Fátima Braga, esta é uma programação importante para estimular o empreendedorismo entre os jovens. “As Usinas da Paz são grandes geradoras de oportunidades. É de fundamental importância recebermos estes jovens que estão em busca de capacitação para poderem estar cada vez mais preparados para entrarem no mercado de trabalho e garantir renda para as suas famílias.”

Investimento

Além das aulas de capacitação e qualificação profissional, os participantes inscritos na programação vão concorrer a um aporte financeiro para impulsionar os seus negócios.

Para Sidnei Pereira, representante da Aliança Empreendedora, além do treinamento, o projeto valoriza comunidades e periferias. “A ideia do projeto é fortalecer negócios das comunidades e periferias, atuando com jovens de 18 a 35 anos, principalmente aqueles que têm negócios voltados para cultura regional e de conhecimentos locais. Escolhemos Belém também porque a capital vai sediar a COP 30 e também porque queremos valorizar o que há de melhor nesta região. Esperamos ampliar ainda mais essa atuação em Belém e na Amazônia”, explicou.

SERVIÇO:

Na próxima semana, de 30 de setembro a 3 de outubro, o projeto será levado às Usinas da Paz da Cabanagem, em Belém, e Antônia Corrêa, em Marituba. As inscrições estão encerradas.