Vagas continuam abertas em Belém para cursos do programa Capacita COP 30

A segunda temporada dos cursos oferecidos pelo programa Capacita COP 30, iniciada em agosto, ainda dispõe de vagas nos setores de turismo e hotelaria. Entre as certificações disponíveis estão "Excelência nos Serviços de Turismo, Hospitalidade e Lazer", "Turismo Cultural", "Marketing e Vendas no Setor do Turismo" e "Gestão de Turismo Sustentável".

São oferecidas 120 vagas para o período noturno nas Escolas de Ensino Técnico Paes de Carvalho e Vilhena Alves, em Belém. Interessados podem se inscrever pelo site.

O programa Capacita COP 30 é uma iniciativa do Governo do Pará, coordenada pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), com a colaboração de mais de 20 parceiros, incluindo órgãos públicos, instituições de ensino e o setor privado. O objetivo é capacitar a mão de obra local para a COP 30, que ocorrerá em novembro de 2025 em Belém, e promover o turismo regional.

Cleonice Silva, que administra a casa durante o dia e estuda à noite, integra a turma de “Hotelaria e Hospedagem” no bairro Maracangalha, em Belém. “A chance de fazer esse curso é é ótima para a minha qualificação para a COP 30. É fundamental aproveitar essas oportunidades para melhorar e não se limitar ao trabalho doméstico. Quero me qualificar nessa área”, afirmou Cleonice.

É preciso elevar o padrão de serviços no Pará

Andrey Rabelo, gestor do programa pela Sectet, destacou: “É crucial elevar o padrão dos serviços no nosso Estado, não apenas para o evento, mas para deixar um legado para os profissionais e aqueles que veem no mercado uma oportunidade de crescimento. Esse é um dos principais objetivos do Programa Capacita COP 30.”

Lançado pelo Governo do Pará em março de 2024, o programa Capacita COP 30 oferece 67 cursos nas áreas de Turismo, Produção Alimentícia, Infraestrutura e Segurança do Trabalho. Além das aulas promovidas pela Sectet, outras secretarias estaduais e entidades parceiras também colaboram.

Os participantes que concluírem os cursos receberão um selo especial em seus certificados, indicando sua qualificação para atuar na conferência da ONU. Esses profissionais serão incluídos em um banco de talentos, facilitando a absorção pela iniciativa privada ou órgãos estaduais em busca de mão de obra qualificada.