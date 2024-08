Empresas se prepararam para a 11ª edição da Feira Pará Negócios 2024

Há 90 dias do início da 11ª edição da Feira Pará Negócios 2024, as empresas da região se preparam para o evento de três dias que neste ano busca se conectar com a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) de 2025.

A feira deste ano terá como tema a bioeconomia e o desenvolvimento sustentável. O evento vai oferecer 10 mil vagas de capacitação para o público.

“Estamos em um ano pré-COP 30. Precisamos preparar o setor produtivo e a própria sociedade. A bioeconomia e a sustentabilidade têm alavancado e gerado negócios com aproveitamento do nosso bioma da Amazônia”, destacou Lúcio Cavalcanti, superintendente da Associação Comercial do Pará.

Além da feira com mais de 250 expositores e programação cultural com shows, desfiles, concursos e diversas apresentações, a programação do evento também incluirá workshops, rodadas de negócios, palestras com especialistas renomados e oficinas.

Para esta edição, o evento lançou o projeto Encontro do Brasil Sustentável. A iniciativa oferece mentorias gratuitas para empresas associadas, para proporcionar uma avaliação de maturidade em sustentabilidade. Ao final do programa, em novembro de 2025, empresários e micro e pequenos empreendedores receberão um certificado com o Selo de Excelência em Responsabilidade Socioambiental.

A feira espera receber cerca de 30 mil pessoas nos três dias de evento e com uma estimativa de movimentar 20 milhões de reais em negócios fechados.

“Para o desenvolvimento da economia, a Pará Negócios contribui de forma efetiva com o fomento ao empreendedorismo, fortalecimento do setor produtivo, capacitação e efetiva a geração de negócios. Só nesta edição, devemos gerar pelo menos 20 milhões de reais. É uma vitrine empresarial, o empreendedor pode aproveitar essa oportunidade para alcançar novos mercados, conquistar novos clientes, expandir seus negócios e ainda ficar antenado com as melhores práticas e tendências do mercado”, ressaltou o superintendente Lúcio Cavalcanti.

A 11ª edição da Feira Pará Negócios 2024 acontecerá entre os dias 29 de novembro a 1º de dezembro, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)