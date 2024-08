Feira Tapajós Negócios, em Santarém, deve movimentar R$ 20 milhões; veja a programação

A partir desta quinta-feira (29.08), Santarém vai receber a Feira Tapajós Negócios 2024, que busca explorar as oportunidades oferecidas na região Oeste do Pará. Com o tema ‘Catalisador de Desenvolvimento Sustentável na Amazônia’, a Feira deve movimentar R$ 20 milhões durante os três dias de programação, segundo os organizadores do evento, que termina no sábado (31.08).

O evento será realizado no Centro de Convenções Sebastião Tapajós, em Santarém, pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Pará (Faciapa) e pela Associação Comercial e Empresarial de Santarém (Aces), e vai contar com parcerias estratégicas, já que a Feira é um ponto de encontro para formar alianças, que também incluem investidores nacionais e internacionais.

Segundo os organizadores, a expectativa é atrair 20 mil visitantes para conhecer os 148 expositores, que estarão apresentando inovações, produtos e serviços que abrangem desde a bioeconomia até a arte e cultura local. A Feira deve capacitar aproximadamente 300 pessoas através das atividades programadas, que incluem palestras e workshops com abordagens de tendências e inovações nos setores de destaque.

Alberto Oliveira, coordenador do evento, observa ainda que, durante a programação, empresários, produtores e investidores terão a oportunidade de se conectarem, de iniciar parcerias estratégicas e ampliar seus horizontes de negócios. Ele ressalta que o agronegócio, uma das principais forças econômicas da região, será um dos destaques da exposição. “A produção diversificada de soja, milho, pecuária e fruticultura do Oeste, serão apresentadas em estandes e workshops. Mostrando como a combinação de tecnologia e práticas sustentáveis podem impulsionar ainda mais a economia local”, destacou Alberto.

O tema sustentabilidade também terá destaque na feira. “Reforçamos a importância da sustentabilidade como eixo central para o desenvolvimento econômico da região. A feira contará com o apoio de diversas instituições públicas e privadas, que enxergam na região do Tapajós um potencial ainda inexplorado para investimentos sustentáveis”.

Confira a programação da Feira Tapajós Negócios 2024

Quinta, 29

- Tapajós Network e Business

Talk Show: Inteligência Artificial Aplicada a Negócios – Painel formado por especialistas;

- Sedeme – Fomentando o Desenvolvimento Econômico;

-5º Censo Imobiliário de Santarém;

- Lançamento Pré-vitrine Dextra Engenharia;

- Paisagismo: valorizando imóveis e atraindo clientes;

- Programação de palco.

Sexta, 30.

- Fala Conjove: venda mais com a Inteligência Artificial;

- Lançamento da Liquida;

- Tapajós Network e Business

Marketing Digital e Ecommerce – palestrante: Carlos Arants;

- Encontro CRA-PA

Gestão Profissional do Novo Varejo na 4ª Revolução Industrial, Inteligência Artificial, Novas Relações de Consumo e o Fim do Velho Varejo.

Possibilidades para Região do Tapajós.

Palestrante: Adm. Pedro Carlos Loureiro;

- Encontro Regional – CMEC;

- Rodada ‘FINEP DAT’ com cooperativas – OCB.

- Programação de palco.

Sábado, 31.

- Palestra Master com Arthur Igreja

O futuro do seu negócio: as 10 principais tendências que você precisa saber em 2024;

- Tapajós Network e Business Liderança e Gestão de Pessoas com o palestrante Antônio Sena;

- Sua casa inteligente com automação residencial;

- Programação de palco.

Serviço

Feira Tapajós Negócios 2024

Data: 29 a 31 de agosto de 2024

Horário: 16h às 22h

Local: Centro de Convenções Sebastião Tapajós, Santarém – PA

Entrada: Gratuita

Mais informações: www.tapajosnegocios.com.br