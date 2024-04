Feira reúne cooperativas do Pará e celebra negócios sustentáveis

A partir de quinta-feira (25), a Estação das Docas, em Belém, recebe a quarta edição da Feira de Negócios do Cooperativismo (FENCOOP). Este ano, o evento conta com a participação de 112 cooperativas de 36 municípios paraenses, totalizando 194 expositores em 52 estandes. O evento é gratuito e busca ser uma vitrine para os produtos e serviços de cooperativas de todo o estado, abrangendo desde alimentos como chocolates e mel até moda sustentável e artesanatos.

A edição terá como tema "Cooperativismo: Negócios Sustentáveis e Competitivos". A ideia, de acordo com os organizadores, é evidenciar o compromisso com a sustentabilidade e a competitividade, alinhando-se com as expectativas globais de desenvolvimento sustentável e preparando o terreno para discussões na COP 30. A expectativa é atrair mais de 20 mil durante os três dias de programação. O último dia ocorre no sábado (27).

“Nosso objetivo é demonstrar a competitividade e a rentabilidade do modelo cooperativista, mostrando suas vantagens e diversidade. Queremos que a sociedade paraense reconheça o valor das cooperativas associadas e os produtos e serviços que oferecem”, destaca Ernandes Raiol, presidente do Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Pará (Sistema OCB/PA), entidade que organiza o evento.

Além da exposição dos produtos das cooperativas, sempre das 15h às 22h, a programação conta com palestras, eventos técnicos e rodadas de negócios. Um dos destaques é a formação básica do Comitê Estadual “Elas Pelo Coop”. Haverá ainda seminários sobre intercooperação e práticas de mineração sustentável. Todos os ramos do cooperativismo estarão representados: agropecuária, crédito, consumo, trabalho, produção de bens e serviços, saúde, transporte e infraestrutura.

À noite, a programação conta com shows de artistas locais, como Arthur Espíndola, Felipe Bruno e SAXOBEAT Live. As apresentações culturais ocorrem sempre às 20h. A ideia é proporcionar um ambiente agradável para networking e lazer após as atividades diurnas, que iniciam às 9h, na quinta, e às 8h, na sexta e no sábado. Pela noite, às 19h30, ocorre sempre também visitas guiadas pela Feira. A abertura oficial acontece às 17h, no primeiro dia. (*Com informações da Asessoria de Imprensa da FENCOOP 2024)

Confira a programação completa:

25.04 (quinta-feira)

9h - Formação Básica do Comitê Estadual “Elas Pelo Coop” etapa 1

15h – Exposição dos produtos e serviços das cooperativas

17h - Abertura oficial

Apresentação do Panorama do Cooperativismo

Apresentação do Relatório de Gestão 2023

Entrega de Certificados do Comitê das Mulheres “Elas Pelo Coop”

Palestra do Risco à Glória com Diego Ribas)

19h30 – Visitas guiadas

20h - Programação cultural com Arthur Espíndola

26.04 (sexta-feira)

8h - Seminário de Intercooperação e Assistência Técnica com a Central CUIA

8h – Formação Básica do Comitê Estadual “Elas Pelo Coop” etapa 2

15h – Exposição dos produtos e serviços das cooperativas

15h – Práticas Cooperativistas e Mineração Sustentável

19h30 – Visitas guiadas

20h - Programação Cultural com Felipe Bruno

27.04 (sábado)

8h – Seminário de Intercooperação e Assistência Técnica com a Central CUIA

15h – Exposição dos produtos e serviços das cooperativas

19h30 – Visitas guiadas

20h - Programação Cultural com SAXOBEAT Live

Serviço:

Data: 25, 26 e 27 de abril de 2024

Horário: 15h às 22h

Local: Estação das Docas, Av. Boulevard Castilhos França, Belém, Pará

Entrada: Gratuita