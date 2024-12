Em Belém, participante é desclassificada após colocar suposto personal trainer para correr no lugar

Uma participante que ficou em segundo lugar na Corrida do Marinheiro, realizada no último sábado (7), em Belém, foi desclassificada após a organização descobrir que ela colocou um suposto personal trainer para correr em seu lugar. Ambos utilizaram o mesmo número de inscrição.

Segundo a organização da prova, o caso foi descoberto por meio de denúncias feitas por outros corredores e confirmado com fotos e vídeos do evento. A irregularidade foi detectada após a premiação, e a própria participante devolveu o troféu no local de cronometragem.

A organização informou com exclusividade ao Grupo Liberal que corrigiu as colocações, promovendo a 3ª colocada para o 2º lugar e a 4ª para o 3º, conforme o regulamento da corrida. Ainda segundo a organização, a atitude configura uma infração grave, que pode levar ao bloqueio da participante em futuros eventos.