Médica e empresário se pronunciam após caso de suposta traição viralizar em Belém

Viralizou nas redes sociais neste final de semana o caso de uma mulher flagrada pendurada na porta de um carro em movimento na Avenida Rômulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém. Trata-se de uma médica dermatologista esposa de um empresário, dono de franquias de duas grandes redes de academia na capital paraense.

Segundo informações de testemunhas, a paraense estaria confrontando o marido após tê-lo flagrado acompanhado de outra pessoa dentro do veículo. Ainda conforme relatos, a médica seguiu o carro do marido até abordá-lo. No entanto, após a abordagem, o empresário arrancou com o veículo enquanto ela permanecia presa à porta, assustando os populares que presenciaram a cena.

Após a repercussão do caso, a médica se pronunciou por meio dos stories do Instagram. “Muito obrigada pela sororidade de todas as pessoas que estão mandando mensagem. Mulheres não choram. Faturam e agacham”, publicou. O empresário, por sua vez, pediu desculpas em uma publicação no seu perfil do Instagram, reconhecendo que falhou com a esposa e afirmando estar disposto a enfrentar as consequências de seus atos para reconquistar a confiança da mulher e da família.

“Meu compromisso, a partir de agora, é ser um homem melhor - para você, para nossa família e para nós. Não posso mudar o passado, mas posso garantir que aprenderei com ele. Você merece amor, respeito e fidelidade. E eu quero ser essa pessoa para você. Estou aqui, pronto para enfrentar as consequências dos meus erros e disposto a lutar pelo nosso futuro, se você permitir”, declarou.

ASSISTA: