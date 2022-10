Eleições 2022: Saiba onde Lula e Bolsonaro venceram por Zonas Eleitorais de Belém

Belém foi a capital brasileira com a disputa mais acirrada das eleições 2022 para a corrida presidencial, no embate entre os candidatos Luís Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Enquanto o ex-presidente registrou 45,74% dos votos, o candidato à reeleição somou 43,21%. A diferença é de apenas 2,53 pontos percentuais.

As 10 Zonas Eleitorais da Região Metropolitana de Belém podem dar uma visão mais aprofundada a respeito da votação na capital paraense. Lula venceu em seis zonas, enquanto Bolsonaro saiu na frente em quatro. Veja:

Zonas Eleitorais de Belém em que Lula venceu

30ª Zona Eleitoral: 45,67% Lula X 43,22% Bolsonaro;

97ª Zona Eleitoral: 47% Lula X 42,29% Bolsonaro;

28ª Zona Eleitoral: 47,03% Lula X 41,71% Bolsonaro;

96ª Zona Eleitoral: 49,94% Lula X 39,31% Bolsonaro;

1ª Zona Eleitoral: 46,84% Lula X 42,27% Bolsonaro;

29ª Zona Eleitoral: 50,73% Lula X 38,49% Bolsonaro.

Zonas Eleitorais de Belém em que Bolsonaro venceu

73ª Zona Eleitoral: 44,93% Bolsonaro X 44,13% Lula;

98ª Zona Eleitoral: 47,26% Bolsonaro X 41,49% Lula;

95ª Zona Eleitoral: 46,05% Bolsonaro X 42,64% Lula;

76ª Zona Eleitoral: 46,92% Bolsonaro X 41,44% Lula.

Maior diferença de porcentagem foi no Guamá e Condor

A maior diferença de porcentagem entre os candidatos ocorreu na 29ª Zona Eleitoral, que contempla os bairros do Guamá, Condor e a Cidade Universitária, além das ilhas do Combu, Murucucu, dos Patos, Grande, Porticavônia e Negra. O candidato do PT teve 50,73% dos votos, enquanto Bolsonaro teve apenas 38,49%.

Tapanã e Tenoné prefere Lula; Bengui, Coqueiro e Cabanagem opta por Bolsonaro

46.907 eleitores da 97ª Zona Eleitoral (Tapanã, Pratinha, Ponta Grossa, Agulha, Águas Negras, Tenoné) votaram em Lula, local onde o candidato teve o maior número de votos. Já o candidato do PL e atual presidente teve maior número de votos na 73ª Zona Eleitoral (Bengui, Mangueirão, Parque Verde, Coqueiro, Cabanagem, Una), onde foi escolhido por 46.720 eleitores.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)