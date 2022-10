Novo Progresso é o município mais 'bolsonarista' no Pará; Bolsonaro teve 79,6% dos votos

O município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, registrou a maior vitória percentual do candidato do PL à reeleição para a presidência da República, com 79,60% dos votos válido. Luís Inácio Lula da Silva, do PT, obteve no município 17,57% dos votos. Em números totais de votos, Bolsonaro obteve 12.824 votos contra 2.830 votos do petista.

No município, o candidato do PL ao Governo do Estado, Zequinha Marinho, saiu vitorioso, com 74,44%, contabilizando 11.446 votos contra 25,17% de Helder Barbalho (MDB), que foi reeleito. No município, Helder registrou 3.870 votos.

Confira o resultado em Novo Progresso:

Jair Bolsonaro (PL): 12.824 votos (79,60%)

Lula (PT): 2.830 votos (17,57%)

Zequinha Marinho (PL): 11.446 votos (74,44%)

Helder (MDB): 3.870 votos (25,17%)