Lula diz ter vontade de conhecer Círio, mas evitará em ano eleitoral; Janja estará em Belém

O candidato à presidência do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se encontrou com Frei Davi, pelo Dia de São Francisco, e disse que gostaria de vir a Belém para ver o Círio de Nazaré de perto, mas decidiu não fazer a viagem devido ao ano eleitoral e possível associação de sua fé com marketing político. A mulher de Lula, a socióloga Janja, vem à capital paraense para a festa católica.

Em vídeo, Lula disse: “Eu falo para a Janja que uma das coisas que eu tinha vontade de ver há muito tempo é o Círio de Nazaré. Agora mesmo ela vai para lá (para Belém). E o governador (Helder Barbalho) me ligou ontem para ir a Belém e eu não vou porque é um ano de eleição. Eu gosto de professar minha fé, a minha religião, na minha intimidade.”