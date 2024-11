Égua da Broca: hambúrguer e hot dog de doce de leite ganham destaque na culinária em Belém

O Égua da Broca desta sexta-feira (01), foi conhecer o "Diferentão" e o "Diferentinho", um hambúrguer e um hot dog feitos com doce de leite, que está fazendo sucesso em Belém. Ambos são dois lanches inovadores que combinam a suculência da carne e da linguiça defumada, com a doçura irresistível do doce de leite, criando uma experiência única para os amantes de sabores inusitados.



A criação foge do tradicional e traz uma fusão de texturas e gostos que encantam o paladar. Tanto o hambúrguer, quanto o hot dog de doce de leite, foram criados por Neto Martins, Yuri Motta e Rodolfo Silva, sócios-proprietários do Street Hot, o carro de lanche fica localizado na avenida Rodolfo Chermont, no bairro da Marambaia.

Com um pão macio e levemente adocicado, os lanches são excelentes opções para quem busca experimentar novas combinações e mergulhar na mistura do doce com o salgado. Neto Martins, conta que a ideia de criar os lanches surgiu após Yuri assistir alguns vídeos de uma blogueira que colocava doce de leite em tudo. "Ele (Yuri) disse que queria testar, eu já achei maluquice na mesma hora, já o Rodolfo concordou, disse que gostou da ideia e falou pra gente testar. Eu perguntei como iriamos fazer? Seria doce de leite com o quê? Aí eles falaram pra gente testar no hambúrguer, testar com bacon, com algo mais salgado. Aí fomos fazendo alguns testes e chegou no diferentão ( hambúrguer). Eu provei e ficou muito bom", explica.

Foto: Sol Almeida / Especial para O Liberal Foto: Sol Almeida / Especial para O Liberal Foto: Sol Almeida / Especial para O Liberal Foto: Sol Almeida / Especial para O Liberal



Ainda segundo Neto, sua preocupação era enquanto a aceitação do público." O lanche entrou no cardápio e algumas pessoas começaram a pedir, elas dividiam o lanche e cada pessoa comia uma banda do hambúrguer. Muita gente falou que gostou, que estava perfeito e que os sabores doce e salgado estavam harmônicos. Aí tivemos a ideia de testar no hot dog, misturamos com vários ingredientes e aí surgiu o "diferentinho", que é o hot dog com doce de leite", diz.



Sobre os ingredientes, Rodolfo explica que o diferentão (hambúrguer) é feito com uma carne de 160g, queijo mussarela gratinado na chapa, o doce de leite que é produzido na casa e a farofa de bacon. Já o diferentinho (hot dog) é feito com linguiça defumada, o queijo coalho e o doce de leite caseiro.



O Street hot funciona de quinta a terça, das 17h30 às 00h. Feriados, das 17h30 às 00h.