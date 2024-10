Égua da Broca: conheça o x-doidão, lanche famoso em Belém que oferece prêmio de R$500

O lanche de rua é um elemento essencial da cultura gastronômica de Belém, o alimento oferece uma variedade de opções com preços acessíveis e sanduiches saborosos. O Égua da Broca desta sexta-feira (04), foi conhecer o X-doidão, um lanche de rua que nasceu no coração de um dos bairros mais famosos da capital paraense, o bairro do Jurunas. O Lanche foi criado por Gilson Amaral, que há 15 anos é proprietário do Gilson’s lanches, que fica localizado na avenida Roberto Camelier, esquina com a rua dos Timbiras.

Gilson conta, que o X-doidão surgiu de uma brincadeira entre ele e um amigo, ele havia falado ao amigo que queria fazer um lanche diferente. “Vou fazer um lanche diferente que está na minha cabeça tem um tempo, mas e agora o nome? Vai ser X-doidão, inusitado porque é muito grande e serve várias pessoas. De lá para cá, deu super certo, só sucesso”, explica.

Gilson Amaral - Gilson's lanches (Foto: Claryssa Menezes / Especial para O Liberal)

O x-doidão é conhecido em toda Belém e já existe há 5 anos, entre os ingredientes estão: 4 salsichas, 4 carnes de hambúrguer, 4 fatias de queijo, 4 de presunto, 4 ovos, bacon, calabresa, cheddar, batata palha, bata frita, tomate, alface, repolho e cebola. O pão do x-doidão também é um pão especial, feito com tamanhos e medidas exclusivas para o lanche. Ele também vem acompanhado de um refrigerante e serve até 7 pessoas.

Desafio

Por ser um lanche muito grande, Gilson teve a ideia de criar um desafio, quem comer o x-doidão todo em até 40 minutos, além de não pagar a conta, ainda ganha R$ 500. Ao ser questionado se alguém já conseguiu vencer o desafio, Gilson conta que não. “Várias pessoas já tentaram, mas até agora ninguém conseguiu. Já teve quem chegou bem próximo, já teve quem desistiu no começo. Teve gente que bateu o desespero só de olhar para o lanche e desistiu. Tem pessoas que vem em caravana, fazem uma aposta para ver se vão conseguir ou não. Já tiveram casos de pessoas que passaram mal e foram direto para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento)”, diz.

Foto: Thaís Neves e Claryssa Menezes Foto: Thaís Neves Foto: Claryssa Menezes Foto: Claryssa Menezes

Para quem deseja participar do desafio do x-doidão, Gilson deixa conselhos. “Primeiro tem que se preparar como várias pessoas fazem, tem que tentar comer bastante sem ingerir liquido, porque ele é um combo. Tem que comer o bastante que puder e depois ingerir liquido para ver se tenta conseguir os R$500”, finaliza.

O Gilson’s Lanche funciona de segunda a quinta-feira, das 18h às 2h, e de sexta a domingo, incluindo feriados, das 18h às 3h. O estabelecimento também oferece delivery.