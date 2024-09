Égua da Broca: lanche rápido de R$ 3, completo é sucesso no comércio de Belém

Em Belém, a crescente demanda por refeições rápidas e saborosas se tornou uma ótima opção para quem quer empreender e, consequentemente, para o público. O carro de lanche muitas vezes acabando sendo a solução ideal para quem procura uma refeição rápida, com qualidade e sabor caseiro, além também de um preço que cabe no bolso.

No comércio da capital, os carros de lanche são uma “febre” e já fazem parte da cultura local há anos. Salgados acompanhados com sucos, os chamados “completos", são uma excelente opção para matar a fome e o melhor: de forma barata. Na Rua 28 de Setembro, entre Santo Antônio e Manoel Barata, no bairro da Campina, tem um lanche rápido que chama bastante atenção: o "Completo da Jade". Lá, uma coxinha e um suco custa apenas e R$ 3,00.

Jade Oliveira, explica como surgiu a venda dos salgados. "O completo surgiu devido a uma parceria entre mim e meus fornecedores, eu não me envergonho de trabalhar com esse tipo de trabalho, porque é um trabalho como qualquer outro", conta. Ao ser questionada sobre o preço acessível da alimentação, Jade explica que o correto é ver a qualidade do produto. "Preço todo mundo pode colocar, mas tem muita gente que "põe a mão" (gíria para explicar pessoas que utilizam um valor maior para algo do que o que realmente vale), então, a gente tem que vender um produto bom, com preço bom, que chame a atenção do cliente, estamos aqui para agradar nossos clientes, trazer alimentação à eles. É um valor que eu não saio perdendo e que cabe no bolso do consumidor ", diz.

O "completo de rua" ou "lanche de rua" em Belém, são vendidos em bancas ou carrinhos espalhados pela cidade. Esses lanches são bastante populares entre os moradores locais e visitantes, sendo uma refeição rápida e saborosa. Entre os sabores de coxinhas mais vendidos no Completo da Jade, estão as coxinhas de carne e frango, acompanhadas por um delicioso suco de caju.

Vitor Cley, cliente do local, diz que o completo é um dos melhores. "É uma coxinha bem gostosa, uma massa bem sequinha, com sucos que têm opções de acerola ou caju e fora o preço né? O preço é o melhor, R$ 3 cabe no bolso de qualquer pessoa", avalia.

O completo da Jade também é sucesso por sua identidade visual devido a sua irreverência e estilo. A empreendedora vai ao local bastante maquiada, com cílios postiços, batom e também um leque. A junção dos adereços se tornou sua marca registrada. A venda funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.