Égua da Broca: prato coreano ganha versão paraense com camarão e jambu

Apesar da gastronomia paraense ser rica e diversificada, a culinária coreana está ganhando seu espaço na região, pois é conhecida por sua diversidade de sabores e ingredientes saudáveis, com uma forte ênfase em vegetais, arroz, carne e condimentos fermentados. Alguns dos pratos mais populares da culinária coreana incluem o topokki e o bokumpab.

Estes dois pratos são uns dos mais populares da Coreia do Sul e estão entre os mais procurados do restaurante Srta. Kim – Korean Food, localizado na Cidade Nova 8, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. Além da especialidade do local na culinária coreana, o ambiente também te leva para mais perto do país asiático tornando a experiência incrível.

VEJA MAIS

A popularidade da Coreia do Sul, também é reflexo dos doramas, que são séries de televisão asiáticas e são semelhantes às novelas ocidentais. Os fãs de doramas procuram experimentar a culinária coreana a partir dessas séries. Nayara Yumi, hostess do Srta. Kim, explicou sobre essa influência vinda da Coreia do Sul. " Não é novidade que a Coreia está influenciando muitas pessoas, inclusive os fãs. O dorama despertou muito esse querer, ter a experiência, a vontade de experimentar as comidas, as bebidas, fazer as pessoas se sentirem nas cenas, igual aos seus atores favoritos", conta.

O topokki é composto é por tteok, que são bolinhos de arroz macios e mastigáveis, e é servido em um molho picante à base de gochujang (pasta de pimenta fermentada). O prato combina sabores picantes, doces e salgados, criando uma experiência única. Já o bokumbap é a versão coreana do arroz frito, um prato simples e versátil, feito com arroz e uma variedade de ingredientes que são salteados juntos em uma panela. Neste prato, o restaurante inovou ao lançar, em primeira mão no Égua da Broca, uma versão aprimorada com a adição de ingredientes paraenses, como camarão e jambu.

Sobre os pratos, Yumi explica também que o topokki servido no restaurante é o mais tradicional como na Coreia, porém há várias variações que podem incluir outras proteínas como carne e camarão. Já o bokumbap, que consiste basicamente em um arroz frito, a hostess conta uma novidade. "Em primeira mão, a nossa chef do Srta. Kim preparou uma homenagem ao nosso estado do Pará, um bokumbap com camarão e jambu e outros ingredientes. Inclusive, iremos lançar uma enquete no nosso Instagram para vocês nos ajudarem a escolher um nome para esse prato", finaliza.

O restaurante Srta. Kim - Korean Food, está localizado na travessa we 34, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua e funciona de terça-feira a domingo, das 18h ás 23h.