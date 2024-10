Égua da Broca: conheça o hambúrguer de peixe filhote que está fazendo sucesso em Belém

O Égua da Broca desta sexta-feira (18), foi conhecer o "Carioca no Círio", um hambúrguer feito com a carne de peixe filhote, espécie de água doce encontrada principalmente nos rios da região Norte. O hambúrguer foi criado pelas mãos de um carioca da gema, que encontrou em Belém um lar e um lugar para empreender.

O filhote é apreciado por sua carne suave e sabor delicado, ele é utilizado na culinária paraense e pode ser preparado de diversas formas. Na avenida Masques de Herval, no bairro da Pedreira, a hamburgueria "Carioca da Gema" inovou ao lançar o hambúrguer feito com a carne do peixe. Segundo Lucas Britto, de 28 anos, proprietário do estabelecimento, o hambúrguer foi criado por ele em homenagem ao Círio de Nazaré.

Lucas é natural do Rio de Janeiro e mora em Belém há quase dois anos, ele conta que assim que chegou na capital foi desbravar sabores, culturas e o que se come em cada data. "Todo mundo pergunta, 'ei já comeu peixe com açaí?', 'já comeu uma pupunha com café?' e essas coisa acabam inundando minha cabeça. Eu dou a volta na Ceasa, vou vendo coisas diferentes, pergunto, cheiro, pesquiso receitas e isso tudo eu sempre guardo em uma gavetinha para em uma certa hora eu soltar", diz.

Foto: Gerliton Eduardo e Thaís Neves / Especial para O Liberal Foto: Thaís Neves / Especial para O Liberal Foto: Gerliton Eduardo / Especial para O Liberal Foto: Gerliton Eduardo / Especial para O Liberal

O empreendedor também conta que todas as vezes que vai ao Rio, tem que ir ao Ver-O-Peso antes para comer peixe com açaí e foi em uma dessas idas á feira, que ele teve a ideia de criar o hambúrguer de peixe filhote. "Eu tive a ideia de um vídeo, das pessoas chegando e pedindo um peixe com açaí. Aí pensei em transformar o peixe com açaí em um hambúrguer. Eu fui e materializei o hambúrguer de peixe com açaí, já que iriamos entrar no mês de outubro, no mês do Círio, com comidas típicas e tudo mais, aí pra entregar uma coisa bem afetiva paraense, eu fiz o hambúrguer de peixe com açaí", explica.

Além do sabor, o filhote é uma excelente fonte de proteína e possui baixo teor de gordura, tornando-o uma opção saudável. Lucas explica que a massa do hambúrguer é o peixe batido no processador, misturado com temperos. Após isso, a massa é moldada e empanada e frita. Entre os ingredientes que acompanham a massa, estão geleia de açaí, queijo do Marajó, farinha de bacon e uma maionese de açaí.

Ainda segundo o empreendedor, já é a segunda vez que ele cria um hambúrguer pensando no Círio de Nazaré, em 2023 ele criou um hambúrguer com creme de cupuaçu e um croquete de maniçoba. "É um croquete de maniva temperada, 7 dias no fogo e depois a gente recheia essa massa com queijo do Marajó. Nós também temos o "parioca" que é nosso filho desde que a gente inaugurou. Ele vem a maionese de açaí, jambu no tucupi, creme de queijo do Marajó e camarão ao alho e oleo. Eu gosto muito de respeitar a cultura. Nada melhor do que a gente agregar a cultura paraense e a cultura carioca e fazer disso uma coisa grande", finaliza.

O Carioca da Gema abre de segunda a sexta até meia-noite e nos finais de semana até 00h30. Há também a opção delivery através do número 91 99391-4861.