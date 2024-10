Égua da Broca: Galinha no tucupi é alternativa no cardápio do Círio de Nazaré

No Círio de Nazaré, uma das maiores festas religiosas do Brasil, o pato no tucupi é tradicionalmente um dos pratos mais emblemáticos. No entanto, a galinha no tucupi tem ganhado destaque como uma alternativa popular e mais acessível para quem prefere evitar o pato. Nesta sexta-feira (11), o Égua da Broca mostra o preparo da galinha no tucupi pelas mãos da empreendedora Civeth Farias (@cozinhadaciveth), de 56 anos, que há uma década trabalha com a produção e venda de comidas.

Assim como a versão original, a galinha no tucupi também é preparada com jambu, erva típica da Amazônia e o tucupi, um caldo extraído da mandioca brava. O prato mantém os sabores amazônicos autênticos, oferecendo uma alternativa que não perde em sabor e tradição.

Civeth conta que escolheu substituir o pato pela galinha, por ter um valor mais em conta e que cabe no bolso no consumidor. A empreendedora também pontua, que um dos motivos da escolha da galinha no tucupi, é porque nem todas as pessoas gostam do sabor do pato e também pelo fato da galinha ter um modo de preparo mais simples.

Sobre o modo de preparo, Civeth explica como faz. “Eu asso o frango, depois corto os pedaços e faço o refogado, com alho, cebola, pimentinha, pimentão, tomate, cheiro-verde. Refogo bem e acrescento o jambu já fervido e o tucupi temperado”, diz.

Foto: Isabelle Ferreira / Especial para O Liberal

Questionada se há algum segredo no modo de preparo, a empreendedora afirma que o único segredo é amor e dedicação. “Isso eu tenho bastante, dedicação, porque eu amo cozinhar”, afirma. Em relação a representatividade da galinha no tucupi na mesa das pessoas durante o Círio, Civeth avalia que representa, união, gratidão, devoção e amor.

A galinha no tucupi é um prato tradicionalmente associado ao Círio de Nazaré. Durante o festejo ele é servido como parte das refeições familiares. O prato é indispensável nas celebrações, refletindo a união entre fé, tradição e culinária local. A cozinha da Civeth funciona de segunda à domingo das 8h às 22h, pedidos podem ser feitos através do número (91) 99133-3319.