Edital de patrocínio dispõe de R$52 mil para projetos em Arquitetura e Urbanismo, em Belém

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pará (CAU-PA) lançou uma chamada pública para a inscrição de projetos voltados à área de arquitetura e urbanismo que contribuam com a produção e a difusão do conhecimento, além do desenvolvimento e consolidação do ensino e do exercício profissional. O edital conta com um aporte de R$52 mil.

A oportunidade visa patrocinar eventos (feiras, palestras, cursos, etc.), publicações (livros e publicações) e produções (audiovisuais e exposições) de âmbito municipal, estadual, nacional ou internacional – desde que realizados em território paraense.

Ações realizadas de âmbito municipal e/ou estadual receberão até R$ 10 mil; já as de iniciativa nacional, até R$ 15 mil e as internacionais até R$ 27 mil. O prazo para o recebimento das propostas vai até 12 de novembro. A análise dos projetos acontecerá entre 22 e 25 de novembro e a publicação do resultado da análise das propostas no dia 10 de dezembro.

A submissão pode ser feita por pessoas jurídicas legalmente constituídas, não necessariamente de Arquitetura e Urbanismo, com no mínimo 03 anos de experiência.

Segundo a Arquiteta e Urbanista Jayana Mota, conselheira do CAU/PA e coordenadora da comissão responsável pela chamada, o edital de patrocínio é uma forma de fomentar projetos com potencial de difusão e desenvolvimento da Arquitetura e do Urbanismo, beneficiando a sociedade como um todo.

Serviço:

Edital de patrocínio CAU-PA

Acesso ao edital aqui

Submissão de projetos até 12/11/2024