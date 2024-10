Depois de mais de uma década, é publicado edital dos Correios com mais de 9 mil vagas

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos divulgou dois editais para um dos concursos mais aguardados do ano, com mais de 9 mil vagas. O último concurso aconteceu em 2011, e agora, a nova seleção traz uma oportunidade imperdível para quem busca uma vaga na área.

Há um total de 9.486 vagas, sendo 3.511 para preenchimento imediato e 5.975 para cadastro de reserva. Das vagas imediatas, 3.099 são para candidatos com nível médio, no cargo de Agente de Correios, e 412 para nível superior, no cargo de Analista de Correios. Os salários iniciais variam entre R$ 2.429,26 (nível médio) e R$ 6.872,48 (nível superior), com benefícios adicionais que incluem vale-alimentação de aproximadamente R$ 1.400 e outros benefícios.

No estado do Pará, por exemplo, há vagas imediatas para os cargos de Advogado (1 vaga), Engenheiro Civil (1 vaga), Arquiteto (1 vaga), Assistente Social (2 vagas), Engenheiro Mecânico (2 vagas) e Agente de Correios (108 vagas), além das vagas para cadastro de reserva.

A banca organizadora responsável pelo concurso é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). As inscrições poderão ser feitas de 10 a 28 de outubro, com uma taxa de R$ 39,80 para o cargo de Agente de Correios (nível médio) e R$ 42,00 para os cargos de Analista de Correios (nível superior). As provas serão aplicadas no dia 15 de dezembro, em 306 localidades por todo o Brasil.

Para o cargo de Agente de Correios, a seleção será por meio de uma prova objetiva com 50 questões de múltipla escolha, envolvendo conhecimentos gerais e específicos. Já para os cargos de Analista de Correios, além da prova objetiva com 50 questões de múltipla escolha, haverá também uma prova discursiva de até 30 linhas.

Agora, é a hora de aproveitar essa oportunidade e se preparar para conquistar uma vaga em uma das empresas mais tradicionais e importantes do país. Boa sorte!

Discursivas na banca CEBRASPE

Elaboração de texto é sempre um ponto de atenção dos concurseiros. E para ajudar quem quer elaborar uma boa discursiva nas provas da banca CEBRASPE, a Coluna entrevistou Elton Marinho que é Professor de Redação para Concursos.

Elton destacou duas dicas importantes sobre a matéria:

- Estudar as exigências específicas de cada edital.

- Treinar as discursivas e principalmente ser corrigido por um professor.

