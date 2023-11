Doulas participam de partos humanizados em Hospital Abelardo Santos, em Icoaraci

O Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS) se torna o pioneiro entre instituições públicas do Pará em permitir a presença de doulas (parteira) durante os partos. O trabalho realizado por elas tem início ainda na gestação, para contribuir com orientações às gestantes e aos acompanhantes. Enquanto a prática ainda não é amplamente difundida, o HRAS abre caminho para uma abordagem mais humanizada no processo de parto.

Uma das doulas com experiência na instituição, Dani Moura, destaca o papel da profissional na preparação para o parto, ensinando os benefícios do parto normal até a compreensão da fisiologia do parto e técnicas para gerenciar a dor. “Durante a gestação, desenvolvemos um trabalho de educação perinatal para unir a gestante e seu acompanhante com informações, preparando-os para uma experiência mais tranquila”, afirma.

Com a educação perinatal, as gestantes são capacitadas a tomar decisões informadas sobre seus partos. A doula leva informação para que a gestante exija um melhor atendimento, respeito aos direitos e uma experiência de parto mais positiva.

Como as doulas ajudam a gestante?

Entre os serviços que fazem parte do trabalho de uma doula estão:

dicas para melhorar a intensidade da dor;

medidas para diminuir a duração do trabalho de parto;

trabalhar as questões emocionais;

orientar o acompanhante;

Desafios

Mesmo sendo um trabalho importante, a presença de doulas em partos, em sua maioria, é restrita a serviços particulares em Belém, sem opções gratuitas nas maternidades públicas. Entre os desafios, a questão financeira é um desafio, limitando o acesso a esse suporte especializado.

A zootecnista Thaís Rocha, de 25 anos, teve a oportunidade de ter uma doula durante o parto. Ela conta a importância da presença para proporcionar segurança emocional e conhecimento baseado em evidências científicas.

“Eu escolhi a Dani como doula porque ela me passou segurança emocional e, principalmente, por todo o conhecimento que ela demonstrou ter sobre parto natural baseado em evidências científicas. Tivemos encontros antes do parto, então isso contribuiu para que eu estivesse segura e confiante no dia do parto. Foi maravilhoso, sempre digo que nunca terei palavras suficientes para expressar toda a gratidão que sinto por toda a equipe do HRAS. Me senti acolhida, cuidada e protegida por cada profissional da enfermagem do hospital”, afirma.

Importância das doulas

Segundo a diretora assistencial, Renata Oliveira, a presença de doulas trouxe progresso e humanização ao Hospital Abelardo Santos. A unidade se compromete com a excelência na assistência e o respeito aos direitos das gestantes. A atuação das doulas, diz, “não só eleva a experiência da gestante e seu acompanhante, mas também contribui para um ambiente hospitalar mais eficiente”.

O Hospital Abelardo Santos reconhecendo a contribuição valiosa das doulas para uma experiência de parto mais informada, empoderada e humanizada. Enquanto a prática ainda busca maior acessibilidade, os relatos positivos destacam os benefícios tangíveis dessa abordagem no cenário hospitalar paraense.

Com 340 leitos de internação, entre clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), adultos e pediátricos, o HRAS é administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade disponibiliza 11 especialidades médicas.