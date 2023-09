Sem saber que estava grávida, mulher dá à luz em carro no batalhão da PM; vídeo

Sem saber que estava grávida, uma mulher de 32 anos deu à luz dentro de carro em um batalhão da Polícia Militar, na Vila Abajá, em Goiânia (GO). O parto foi feito pelos policiais militares, sob orientação do Corpo de Bombeiros. De acordo com a polícia, a mulher disse que não sabia da gravidez até o momento em que entrou em trabalho de parto. Veja o vídeo:

Segundo a PM, a mulher e o marido entraram na unidade policial buscando ajuda de emergência. Ao ver do que se tratava, os agentes perceberam que era inviável encaminhar a mulher para um hospital pois ela já estava em trabalho de parto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar no caso e, enquanto a viatura policial se deslocava rumo ao batalhão, auxiliou os policiais da unidade militar pelo telefone.

Mãe e bebê foram levados para a Maternidade Nascer Cidadão. Por não ter conhecimento da gravidez, a mãe disse que não havia feito nenhum acompanhamento pré-natal. Apesar disso, elae o bebê passan bem.

Ainda segundo a PM, a criança estava com o cordão umbilical em volta do pescoço, mas, foi desenrolado por um dos policias. Em seguida, um dos militares envolveu o bebê na própria farda, enquanto outro fazia sombra para a mãe e filho.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)