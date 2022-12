Sem saber que estava grávida, mulher dá à luz em banheiro de avião

Uma mulher que estava em um voo que ia de Guayaquil, no Equador, com destino à Espanha, foi surpreendida ao dar à luz a um bebê durante a viagem, na quarta-feira (7). Sem saber que estava grávida, a moça, identificada como Tamara, foi ao banheiro com fortes dores na barriga e saiu com o recém-nascido em seus braços.

VEJA MAIS

Após o parto surpresa, a moça e o filho tiveram que desembarcar na escala em Amsterdã, Holanda, para receberem atendimento médico.

"Algumas horas antes de pousar na Holanda, o seu estômago doeu e ela decidiu ir ao banheiro. Para sua grande surpresa, depois de duas contrações, ela, de repente, teve um bebê nas mãos", disse um representante do hospital que atendeu Tamara.

A KLM, companhia aérea responsável pelo voo, informou que dois médicos e uma enfermeira estavam no voo e auxiliaram Tamara com o parto. Para homenagear um dos passageiros que também a ajudou durante a situação, a mulher colocou o nome de Maximiliano no bebê.

Ainda de acordo com a KLM, a mãe e o recém-nascido estão bem, recebendo cuidados no hospital, para que sejam liberados e possam viajar para Madri, na Espanha, destino final de Tamara.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)