Jovem dá à luz em calçada do distrito de Outeiro; vigilante e namorada ajudaram no parto

Um parto inusitado ocorreu na madrugada do último domingo (4), no distrito de Outeiro, em Belém. A bolsa de uma jovem grávida de 29 anos estourou numa calçada da avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro São João do Outeiro. Um casal que passava pelo local ajudou no início do trabalho de parto enquanto uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava a caminho. A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) garantiu que mãe e bebê receberam atendimento médico após a ocorrência e já estão bem.

A ajuda foi dada pelo vigilante Rodrigo Barbosa e pela namorada dele, Krla Leticia, moradores de Outeiro. Rodrigo explicou que, quando passavam pela avenida, por volta das 3h30, viram a jovem com a mãe dela pedindo ajuda à espera de um carro de aplicativo. Não tinha mais ninguém por perto que pudesse ajudar. "Graças a Deus deu tudo certo. Estávamos no lugar certo e na hora certa, porque a rua estava deserta na hora que tudo ocorreu, em plena madrugada”, comentou Rodrigo.

“Foi uma experiência única. Estávamos vindo da casa da minha namorada. Quando dobramos na avenida, encontramos uma mãezinha sentindo dor e a mãe dela pedindo ajuda desesperada. Não pensei duas vezes. Encostei a moto e perguntei o que estava acontecendo. Já tinha estourado a bolsa. Peguei o celular para ligar para o Samu. Nessa espera, entre uns 30 minutos, ela não estava mais aguentando de dor. Chegamos perto e a bebê nasceu. Pegamos o pano e demos todo o apoio para o nascimento”, detalhou Rodrigo.

Em nota divulgada na tarde desta terça-feira (07), a Sespa informou que a paciente e o bebê deram entrada no Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), em Icoaraci, no último domingo (4). “Na unidade, imediatamente, receberam todos os cuidados obstétricos/neonatais e passam bem. A previsão é que mãe e filho tenham alta ainda nesta terça-feira (6).”, explicou.