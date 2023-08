Sem saber que estava grávida, mulher dá a luz em banheiro de mercado em GO

Sem saber que estava grávida, uma mulher deu à luz no banheiro de um mercado em Catalão, sudeste em Goiás, no último sábado (26). Segundo a Polícia Militar goiana, a jovem foi utilizar a dependência do estabelecimento quando, em seguida, entrou em trabalho de parto. Mãe e bebê foram levadas à uma unidade de saúde.

Após perceber a situação no banheiro, uma colaboradora do mercado pediu ajuda de uma técnica de enfermagem que estava no local no momento. As duas prestaram suporte no parto até a chegada do Corpo de Bombeiros.

No entanto, quando os agentes chegaram o parto já havia sido finalizado e a bebê levada para a Santa Casa por outras pessoas. De acordo com os militares, com os militares, a mãe estava sentada no banheiro e bastante pálida.

Ela relatou a eles que não sabia da própria gravidez, ficando surpresa com a situação. Após ser estabilizada pelos bombeiros, ela foi encaminhada para a mesma unidade de saúde que a filha foi levada.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)