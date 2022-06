Atendimento humanizado faz a diferença na hora do nascimento

O nascimento de uma criança é um momento de expectativa e alegria para a família, mas também cheio de dúvidas e o atendimento humanizado e acolhedor traz segurança para a mãe e o bebê.

Os cuidados devem ser iniciados desde o pré-natal com o fornecimento das informações necessárias para a grávida, a realização dos exames recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e Federação Brasileira de Ginecologia. E o processo precisa ser feito de forma acolhedora para garantir o bem-estar da mãe e da criança e para que o vínculo entre médico e paciente seja criado e fortalecido.

Na hora do nascimento, alguns procedimentos podem ser aplicados para que a mamãe se sinta confortável e aproveite a hora, como a preparação de um ambiente mais familiar que remeta à sua casa; redução de iluminação; autonomia para caminhar e fazer exercícios para a redução da dor e a criação de uma grande rede de apoio para evidenciar genitora e filho, os protagonistas do momento.

A médica Cynthia Lins, coordenadora da Maternidade Porto Dias, traz dicas para um parto tranquilo (Estúdio Tereza e Aryanne)

Todo o tipo de parto pode e precisa ser humanizado desde o pré-natal até a hora da criança nascer. As cesarianas também são humanizadas com a adoção de procedimentos de modo acolhedor e participação de pessoas de confiança da gestante. “Todo esse procedimento pode ser humanizado, se for indicada a cesárea logo após o nascer, essa criança é levada também para o contato pele a pele e realizará a Gold Hour”, destaca da ginecologista Cynthia Lins, coordenadora da Maternidade do Hospital Porto Dias.

A médica ainda explica que o treinamento da equipe contribui para deixar o momento mais humano. “Ela precisa entender como essa paciente deve ser acolhida e respeitar os desejos que ela tem nesse trabalho de parto”. A ginecologista ressalta que todos, inclusive a equipe, precisam lembrar que a mulher e o bebê são os protagonistas.

Na maternidade Porto Dias em parceria com a Rede Mater Dei, os profissionais recebem treinamento focado na humanização e conta com uma estrutura completa de UTIs neonatais, apartamentos e equipamentos modernos. Além de seguir protocolos de atendimentos humanizados.

O parto feito de forma mais humanizada traz vários benefícios como o cuidado da equipe médica e de saúde; redução dos índices de depressão pós-parto; aumento do vínculo entre mãe e criança por meio do contato imediato na Gold Hour, a primeira hora logo após o nascimento; amamentação nas primeiras horas após o nascimento; procedimentos menos invasivos; diminuição dos riscos de mortalidade; entre outros.

A ginecologista Cynthia traz algumas dicas para ajudar na preparação das grávidas como a participação em grupos de apoio à gestante, pesquisas sobre o hospital e seu atendimento, a escolha da equipe médica, a elaboração do plano de parto e a orientação do acompanhante sobre o parto.