Animadíssima, Dona Onete recebe a primeira dose da vacina contra covid-19 na Aldeia Amazônica

Na nova etapa de vacinação contra covid-19 em Belém, de idosos de 80 a 82 anos, a cantora Done Onete, de 81 anos, foi para a fila. Como é cadeirante, foi pelo drive-thru, na Aldeia Amazônica, na manhã desta terça-feira (2). Quando os técnicos da vacinação souberam que ela seria uma das vacinadas, um banzeiro começou, apesar de que os vacinadores mantiveram o profissionalismo. Ainda assim, havia profissionais que diziam querer vacinar a "rainha do carimbó chamegado".

"Feliz para receber essa primeira dose. Tomara que tenhamos vacina para todo mundo e que logo chegue para todos. Vamos lá, Pará! Vamos nos vacinar! Paraense não vive sem abraço, sem beijo, sem cheiro, sem carinho. A gente precisa de vacina já. E quem ainda está com medo ou não quer vir, eu só digo venha! Não sabe tremer? não sabe dançar um carimbó? Então pode se vacinar. É só uma furadinha e a vida segue!", brincou Dona Onete.

Sobre um "carimbó da vacina", ela não prometeu nada. Mas ao menos cantou um pouco do principal hit, "No meio do pitiú" e deu as icônicas gargalhadas que mostravam como ela estava animada em poder se imunizar. Nesta etapa da campanha, a meta da Prefeitura de Belém é vacinar 10 mil idosos de 80 a 82 anos.

Também é possível solicitar, eletronicamente, a imunização para idosos que não podem se locomover por estarem acamados. Quem tem idade superior a 80 anos e não se vacinou, pode ir buscar a primeira dose num dos 14 pontos de atendimento ou agendar também.