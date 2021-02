Helder Barbalho sinaliza que Governo negocia aquisição da Sputink V para vacinação no Pará

O governador Helder Barbalho (MDB) anunciou neste domingo (28) que vai a Brasília (DF), nesta terça (2 de março), para mais uma rodada de tratativas para aquisição de vacinas contra covid-19. Ele e outros governadores devem visitar o laboratório União Química, habilitado no Brasil para produzir as vacinas Sputinik V, do laboratório russo Gamaleya. Outros governadores já anunciaram que as negociações para esse imunizante estão avançadas.

O imunizante Sputinik V é de duas doses e considerado um dos de menor custo entre os demais disponíveis. A eficácia é de 91,6%, como mostram estudos publicados na revista médica The Lancet, uma das mais respeitadas publicações científicas do mundo. A Rússia foi o primeiro país a fazer uma campanha de vacinação em massa e usando esse imunizante.

"Na próxima terça, estarei em Brasilia, com diversos governadores, para visitar o laboratório União Química — que é o habilitado no Brasil, junto com o laboratório russo Gamaleya, para produção das vacinas Sputinik V — para dialogar junto com a Embaixada Russa para aquisição de vacinas para ampliar a vacinação em todo nosso estado", declarou o governador.

A aquisição dessa vacina contra covid-19 foi facilitada após mudanças nas regras para autorizações emergenciais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Argentina é um dos países próximos ao Brasil que já usa a Sputinik V. E logo será uma fabricante.

"Temos recursos para a compra de até 3 milhões de vacinas, para ampliar fortemente a cobertura em todo estado. Na quarta-feira (3), chega um importante lote de vacinas do Ministério da Saúde, para ampliar a nossa cobertura vacina; para que municípios possam vacinar o mais rápido possível. Bora vacinar!", concluiu Helder. O governador não especificou o tamanho do próximo lote de vacinas e nem o tipo.