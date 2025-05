Dom Alberto Taveira confirma que entregou carta de renúncia ao Papa e descarta aposentadoria

O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, confirmou nesta quarta-feira (28/5), que apresentou sua carta de renúncia ao Papa Leão XIV, após ter completado 75 anos no último dia 26 de maio. Entretanto, ele esclareceu que isso não significa uma aposentadoria imediata de suas funções no governo pastoral. O pronunciamento foi feito durante coletiva realizada na Cúria Metropolitana, no bairro de Nazaré, na capital paraense.

"É claro que muitas pessoas recorreram a mim pelo fato de que, tendo completado 75 anos, eu apresentei ao Papa a minha renúncia às funções de arcebispo. Só que muitas pessoas entendem isso como se fosse uma aposentadoria, mas não é", afirmou Dom Alberto Taveira.

O atual arcebispo metropolitano frisou que o processo obedece ao tempo e à decisão do Vaticano. "O Papa recebe o pedido das Arquidioceses, no tempo oportuno que cabe ao Papa. Eu não deixo agora o governo da Arquidiocese até que o Papa decida que eu devo deixar o governo", explicou Dom Alberto, indicando que continuará à frente das atividades normalmente.

Ele também ressaltou a importância da colaboração com o recém-chegado Dom Júlio Endi Akamine, que atuará como coadjutor. "É muito importante. Quando conversamos, Dom Júlio e eu pedimos à Santa Sé, na época o prefeito da congregação dicastério dos bispos era o atual Papa Leão XIV, e recebemos uma resposta de acordo que nós ficássemos alguns meses juntos, e isso foi muito inteligente da parte de Dom Júlio de nós passarmos as coisas com serenidade, todas as responsabilidades do governo dessa nossa grande Arquidiocese. Eu achei um gesto muito bonito da parte de Dom Júlio", destacou.

Trabalho eclesiástico que continua

Dom Alberto reafirmou seu compromisso com a Igreja, destacando que seu trabalho eclesiástico continua. "Eu continuo bispo e vou ajudar naquilo que for possível, naquilo que for necessário, estarei à disposição de Dom Júlio. Ele já expressou que os três bispos vão residir juntos na Residência Episcopal", completou.

A coletiva de imprensa, que contou com a presença de Dom Alberto Taveira Corrêa, Dom Júlio Endi Akamine e Dom Paulo Andreolli (Bispo Auxiliar), também abordou pautas como os 75 anos de Dom Alberto, a missa de apresentação de Dom Júlio no sábado (31) e o andamento das ações da Arquidiocese para a COP 30.

A presença de Dom Júlio Endi Akamine, que foi recebido oficialmente no Aeroporto Internacional de Belém na noite da última segunda-feira (19), marca o início dessa fase de transição. Sua apresentação oficial à Arquidiocese ocorrerá no próximo sábado, 31 de maio, às 9h, na Catedral da Sé, com a presença de bispos e todo o presbitério.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)