Dom Alberto completa 75 anos e deve apresentar pedido de renúncia ao Papa

O Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, completou 75 anos nesta segunda-feira (26) e, conforme determina o Código de Direito Canônico, deve apresentar seu pedido de renúncia ao Papa Leão XIV. A norma estabelece que todos os bispos, ao atingirem essa idade, devem protocolar formalmente a solicitação de afastamento do governo pastoral da Igreja.

Embora o pedido seja obrigatório, a decisão sobre a aceitação cabe exclusivamente ao Papa, que pode optar por manter o bispo no cargo por mais algum tempo, levando em consideração aspectos pastorais e as necessidades da comunidade local. Segundo a Igreja, essas eventuais prorrogações não são privilégios, mas decisões pontuais, baseadas na missão episcopal em cada região.

Nesta segunda-feira (26), a Arquidiocese de Belém divulgou uma carta de Dom Alberto, que celebra seus 75 anos. “Dou graças ao Senhor, que me conduziu até aqui, com setenta e cinco anos, ao contemplar, no Jubileu da Esperança, o passado, o presente e o futuro. Deus me concedeu uma família bonita, de pai e mãe trabalhadores, já chamados para junto de Deus, que passaram sua existência fazendo o bem, especialmente no campo da Educação”, afirma o arcebispo.

Ainda na mensagem, Dom Alberto relembrou sua trajetória pastoral na Igreja e exaltou a alegria por onde já passou. “Não me é possível descrever as alegrias e as esperanças, as dores e os sofrimentos experimentados nestes 75 anos, quase cinquenta e dois de ordenação sacerdotal e perto dos trinta e quatro de episcopado”, relata.

“Só posso dizer que sou realmente feliz, e ainda me considero ‘novo’, mesmo com os achaques da idade, pois hoje retomei a oração tantas vezes repetida no início das missas, quando criança e nos primeiros anos de seminário: ‘Irei ao altar de Deus, ao Deus que alegra a minha juventude, e te darei graças, Deus, meu Deus’. Deus continua alegrando minha juventude”, diz ainda Dom Alberto.

Transição

Já preparando a transição do cargo de arcebispo, em março de 2025, Dom Julio Endi Akamine, então arcebispo de Sorocaba (SP), foi nomeado arcebispo coadjutor da Arquidiocese de Belém. A nomeação, anunciada por Dom Alberto por meio dos canais oficiais da Arquidiocese, foi feita pelo Papa Francisco, atendendo a um pedido do próprio Dom Alberto, que, ao se aproximar dos 75 anos, iniciou o processo de sucessão conforme prevê o Código de Direito Canônico.

Mesmo após o envio da carta de renúncia, Dom Alberto continuará à frente da Arquidiocese de Belém até que o pedido seja oficialmente aceito pelo Papa. Quando isso ocorrer, ele passará a ser arcebispo emérito, e Dom Julio Endi Akamine assumirá automaticamente como arcebispo titular da capital paraense. Dom Alberto Taveira Corrêa está há 15 anos no comando da Arquidiocese de Belém, somando 28 anos de atuação como arcebispo e 33 anos de episcopado.