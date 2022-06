Disputa entre facções criminosas teria motivado quatro mortes em Altamira

Secretário de Estado de Eegurança Pública e Defesa Social (Segup), Guarani Machado, o delegado geral Volta Rezende e o diretor da Polícia Científica do Pará, Celso Mascarenhas, informaram, nesta quinta-feira (23), que os quatro homicídios cometidos na noite do dia 14 de maio deste ano, em Altamira, foram fruto de uma disputa entre facções criminosas no município. No entanto, com a prisão de dois homens suspeitos de envolvimento nestes e em outros crimes na região e a identificação e busca por um terceiro envolvido, a polícia já conseguiu controlar a criminalidade.

De acordo com o levantamento da Segup, houve um aumento da criminalidade no final na segunda da primeira quinzena de maio, em Altamira, no sudoeste do Pará. Ou seja, no dia 14 daquele mês, foram verificados cinco homicídios no município.

Essa situação motivou uma reação do Governo do Estado, com envio de uma força-tarefa até Altamira, inclusive com a presença do governador Helder Barbalho, para o combate aos crimes. Como resultado desse processo, foram presos em Altamira, na manhã desta quinta-feira, Thiago da Silva de Souza conhecido como "Fantasma" e Fernando Romão. Ambos estavam envolvidos na morte de quatro pessoas no último dia 14 de maio.

Maxuel: suspeito de ser o terceiro envolvido na morte de 4 pessoas em Altamira (Foto: Divulgação)

A polícia realiza investidas para prender um terceiro suspeito de envolvimento nas mortes do dia 14, identificado com Maxuel dos Santos Dias.