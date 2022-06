Chacina em Altamira: PC prende três suspeitos de envolvimento no crime que deixou quatro mortos

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (23), três suspeitos de envolvimento na chacina que deixou quatro pessoas mortas em uma distribuidora de bebidas alcoólicas no município de Altamira, sudoeste do Pará, no último dia 14 de maio. Thiago da Silva de Souza, conhecido como “Fantasma”, Fernando Romão e mais uma pessoa, cuja identidade não foi divulgada, tiveram prisão decretada pelo Poder Judiciário. O anúncio das prisões foi feito pelo governador Helder Barbalho, em suas redes sociais.

Além das prisões, também foram apreendidas duas armas de fogo e uma motocicleta. O crime aconteceu no final de noite de 14 de abril, um sábado, na rua Magalhães Barata, às proximidades do bairro São Francisco. Câmeras de segurança registraram a ação criminosa. Nas imagens, é possível ver o momento em que as vítimas, que estavam consumindo bebida alcoólica, são alvo dos disparos feitos por criminosos que chegaram no local.

Na manhã do dia seguinte (15), Helder Barbalho viajou para Altamira para acompanhar as ações ostensivas e investigativas de segurança do município. “Neste momento estou me deslocando com a cúpula de segurança pública, o secretário Ualame, o delegado Rezende e o coronel Pedro para acompanhar as ações do sistema de segurança pública em Altamira, para que possamos esclarecer e prender aqueles que realizaram este lamentável evento, nesta madrugada de sábado para domingo”, disse Helder Barbalho por meio de uma rede social”, disse o governador.