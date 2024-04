Conheça 3 locais para visitar em Belém neste Dia Mundial do Livro

Entra ano, sai ano e ler livros nunca sairá de moda. Nesta terça-feira (23/04), é comemorado o Dia Mundial do Livro e separamos três locais em Belém, interessantes para ler, consumir e desfrutar de um ambiente cheio de literatura nacional e regional.

Livraria Travessia

Começando a partir de quinta-feira (25/04) até sábado (27/04), a Livraria Travessia nesta semana contará com uma programação de lançamento de livros, contação de histórias e roda de conversa. Os eventos ocorrem no porão do estabelecimento, a partir das 18h30, de quinta a sexta-feira, e sábado a partir de 17h, na av. Alcindo Cacela, 1404, Umarizal.

A livraria funciona normalmente de segunda a quinta, das 13h às 20h, e sexta e sábado, das 9h às 20h. No local, há a presença do "Borda Café", disponível para os leitores da livraria.

Confira a programação completa:

VEJA MAIS

Biblioteca Pública Arthur Vianna (Biblioteca do Centur)

Se você é aquele leitor que consome obras raras, principalmente regionais paraenses, essa dica é para você! A biblioteca Pública Arthur Vianna, fica localizado na avenida Conselheiro Furtado, 1361, de segunda a sexta-feira, de 9h às 13h. Dentro do Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves, o Centur, a biblioteca é uma instituição pública ligada a Fundação Cultural do Pará e tem referências em pesquisas bibliográficas da Amazônia.

O empréstimo de livro funciona a partir do documento oficial com foto, comprovante de residência e número pessoal de telefone. Os livros só podem ter os empréstimos renovados uma vez, de forma presencial ou pelo telefone (91) 3202-4340, além do empréstimo para o público geral, de 2 livros, ter o limite de 10 dias.

Veja as regras completas:

Gueto Hub (Biblioteca Ancestral)

Sendo uma ótima opção de lazer e troca de conhecimento na periferia de Belém, o Gueto Hub, aproxima a leitura e a arte da população local. A biblioteca funciona de terça-feira a domingo, de 17h às 22h, na Tv. Quintino Bocaiúva, 3729, no Jurunas.

Você pode entrar no perfil para confirmar o funcionamento @guetohub. Confira o perfil:

(*Pedro Ribeiro, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Vanessa Pinheiro)