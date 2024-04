Entenda por quais motivos o livro infantil é fundamental na formação das crianças

A literatura infantil é fundamental para o desenvolvimento integral das crianças, pois contribui para a ampliação do vocabulário, desenvolve a imaginação, estimula a criatividade e fortalece os vínculos afetivos. Quem explica é a psicopedagoga Cenira Tavares, de Belém, que reforça neste Dia Nacional do Livro Infantil (18) que a ludicidade do mundo mágico dos livros abre as portas para a imaginação e para o aprendizado.

"Além disso, a leitura desse tipo de livro proporciona o acesso ao conhecimento e ao mundo ao redor, promovendo o desenvolvimento cognitivo e emocional”, acrescenta a psicopedagoga. Ela avalia essa leitura como ferramenta eficaz para estimular o interesse das crianças pela leitura e para desenvolver suas habilidades linguísticas, sendo fundamental para a formação intelectual e humana daquela criança.

VEJA MAIS

Qual a importância da literatura infantil?

Cenira aponta que a literatura infantil desempenha um papel crucial na formação saudável das crianças, pois oferece narrativas que abordam temas relevantes de forma lúdica e acessível. As crianças podem se identificar com personagens, vivenciar diferentes experiências e aprender importantes valores sociais, como a empatia, o respeito e a cooperação, conforme mencionou a educadora.

Essas obras literárias frequentemente apresentam enredos complexos e personagens com multifacetas, desafiando as crianças a pensar criticamente sobre as motivações dos personagens, os desdobramentos da trama e as mensagens implícitas da história.

"Deve ser estimulado o contato da criança com a literatura desde cedo, proporcionando um ambiente rico em livros e histórias. Isso pode ser feito por meio de momentos de leitura compartilhada com os pais ou responsáveis, a criação de cantinhos de leitura atrativos nas escolas e o acesso a bibliotecas e livrarias infantis”, completa Cenira.

Além disso, ela acaba desempenhando um papel importante na promoção da diversidade e inclusão, apresentando personagens de diferentes origens étnicas, culturais, sociais e físicas, e proporcionando às crianças a oportunidade de se verem representadas nas histórias que leem.

Na família de Jéssica e Igor Ayres, a leitura se tornou uma parte essencial da vida das filhas (Wagner Santana / O Liberal)

“Os livros mais indicados para crianças pequenas são aqueles que apresentam textos simples e cativantes, com ilustrações coloridas e atrativas. Histórias que abordam temas do universo infantil, como amizade, família, aventura e descobertas, costumam ser bastante apreciadas. É importante selecionar livros que respeitem a faixa etária da criança e que estimulem sua imaginação e curiosidade”, conclui Cenira Tavares.

Dia nacional do livro infantil

O Dia Nacional do Livro Infantil é 18 de abril, data natalícia do escritor Monteiro Lobato. A data foi escolhida para homenagear o escritor, considerado o pioneiro, o pai da literatura infantil brasileira.

Livros clássicos infantis:

O menino que aprendeu a ver

O coelhinho que não era de Páscoa

Chapeuzinho Vermelho

Meu Pum e a Meleca do Meu Irmão

O divertido glossário da Jana

*(Sugestão da psicopedagoga Cenira Tavares)

Outras sugestões:

Solução do peixe-boi

A pílula falante

O Saci

Sítio do pica-pau amarelo

O Pequeno príncipe

Explorando a leitura infantil de forma lúdica e divertida

Jéssica Braga e Igor Ayres relatam que a leitura se tornou uma parte essencial da vida de suas filhas desde os primeiros passos na compreensão das palavras e na identificação de objetos. Eles são pais de três meninas: Sophia (12 anos), Laura (4 anos) e Olívia (1 ano). A estratégia da empreendedora para prender a atenção das crianças e envolvê-las no mundo dos livros é associar a leitura a alguma brincadeira.

"Sempre que consigo, faço uma brincadeira de 'casinha' mais leitura, assim elas entendem a leitura como brincadeira, ou seja, ela se torna divertida", conta.

Ela ressalta, ainda, a importância de escolher livros adequados para a idade e interesses de cada uma das suas filhas. "As menores usam livros com mais imagens ou leituras bem breves, se possível com alguma animação, o que ajuda para atrair e manter a atenção. A mais velha já seleciona sozinha os temas que ela mais gosta", diz.

Jéssica destaca a importância da leitura com suas filhas como essencial não apenas para o desempenho acadêmico, mas também para o enriquecimento do conhecimento cotidiano e como uma fonte de diversão. "Com a filha mais velha, já venho trabalhando essa importância desde pequena e hoje em dia ela tem consciência dos benefícios que a leitura traz para além dos estudos", afirma.

A empreendedora finaliza enfatizando a importância de conscientizar as crianças sobre a inclusão da leitura em suas rotinas e de reservar tempo para cada atividade de maneira equilibrada, especialmente diante dos desafios da era digital, em que telas, tablets e celulares se tornam atrativos para os pequenos.

(Eva Pires e Lucas Quirino, estagiários sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)