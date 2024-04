Dia do Livro Infantil: Confira 10 obras literárias que seu filho precisa conhecer

Toda criança adora ouvir histórias, seja na hora de dormir, na escola ou até mesmo com a família. E nesta quinta-feira (18/4), não seria diferente. Isso porque celebra-se o Dia Nacional do Livro Infantil. A data tem como propósito valorizar o incentivo da leitura para crianças e tornar o ato mais divertido e afetivo que já é.

Marcada por ilustrações coloridas, narrativas criativas e universos únicos, a literatura infantil é um importante contribuinte para o crescimento, desenvolvimento e aprendizado dos pequenos e sobre o mundo. Confira abaixo dez obras literárias infantis que seu filho (a) merece conhecer!

Livros infantis que seu filho merece ler

“Thelma, o unicórnio” - Aaron Babley

Thelma é uma éguinha comum como as outras, mas ela sonha em ser um unicórnio glamouroso. Então, em um raro momento rosa e cheio de brilho do destino, seu desejo se torna realidade.

Mas, depois de um tempo, Thelma começou a ver que preferia a vida quando ela não tinha brilho.

“O Monstro que Adorava Ler”- Lili Chartrand

À beira de uma floresta encantada, um monstro assustador encontra um estranho objeto, que ele cheira e lambe. Não tem gosto de nada! Com raiva, joga-o no chão. No entanto, esse objeto admirável vai mudar completamente sua vida e seu humor.

“Cabelo doido”- Neil Gaiman

Bonnie é uma menina muito curiosa que se depara com um homem com uma cabeleira sem igual, onde estão abrigados ninhos de pássaros, dançarinos graciosos, balões coloridos, um urso esfomeado e muito mais. Ela tenta pentear o cabelo dele e acaba sendo puxada para dentro dele, onde ela conhece um mundo fantástico.

“Ovelha colorida”- Carolina Portella

Esta é uma história de uma ovelha colorida, nem preta, nem branca, como as ovelhas comuns. Por ser diferente, ela enfrenta situações para as quais tem que se preparar.

“Coiso”- David Walliams

Dora Dócil é uma criança mimada e geniosa que ganha tudo o que pede. Um dia, a menina anuncia que quer um Coiso. O problema é que um Coiso é um animal redondo, peludo, perigoso e dificílimo de ser capturado.

Para realizar o desejo da filha, o Sr. Dócil resolve enfrentar os perigos das “profundezas mais prOfundas da selva mais selvosa”, onde habita a criatura.

“Perigoso!”- Tim Warnes

Bob é uma toupeira que adora etiquetar as coisas. Um dia, ele encontra uma coisa muito estranha. Uma coisa escamosa. Uma coisa escamosa com dentes pontudos.

“Elmer, o elefante xadrez”- David Mckee

Era uma vez uma manada de elefantes. Cada um era de um jeito, mas todos eram da mesma cor. Todos menos Elmer. Elmer não era cor-de-elefante. Ele era xadrez, todo colorido.

“O Menino Maluquinho”- Ziraldo

Um menininho traquinas, diziam. Tinha macaquinhos no sótão, deitava e rolava, fazendo confusão. Um anjinho, um saci? Alegria da casa, liderava a garotada.

Namorador, fazia versinhos, compunha canções, inventava brincadeiras. Era sabido, um amigão.

“Chapeuzinho Amarelo”- Chico Buarque

Chapeuzinho Amarelo conta a história de uma garotinha amarela de medo. Tinha medo de tudo, até do medo de ter medo. Ela era tão medrosa que já não se divertia, não brincava, não dormia, não comia.

“O Incrível livro do Gildo”- Silvana Rando

Em um dia de inspiração, o elefantinho Gildo, com o apoio da irmã Laurinha, do pai, da mãe e dos amigos, começa a escrever um livro. Ele cria uma incrível narrativa assustadora sobre monstros! Nesse processo de escrita, como não quer desapontar ninguém, Gildo ouve a opinião de todos para fazer inclusões no livro.

Os monstros ferozes logo se tornam bons monstros bailarinos que recebem a visita de extraterrestres e são atacados por um robô malvado… ou por piratas? Ou por uma rainha má? Como ele gostaria de terminar essa história?

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)