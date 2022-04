Câncer: prevenção, sintomas e diagnóstico da doença são lembrados no dia mundial de combate

O mês de abril é dedicado a conscientização e prevenção dos vários tipos de cânceres. No Pará, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), com base nos dados parciais do Painel Oncologia, do Departamento de Informática do SUS (DataSUS), em 2021, o Pará registrou 596 casos de câncer de mama, 377 casos de câncer de colo do útero, 249 de câncer de próstata e 339 de câncer de estômago. São os tipos de cânceres mais recorrentes no Estado.

A estimativa é que até 2030, 13 milhões de mortes por câncer ocorram no mundo. A Médica oncologista Larissa Von Grapp afirma que um terço desses casos podem ser prevenidos, com a adoção de estilo de vida saudável. "Além disso, podemos prevenir através da realização de exames de rastreamento e vacinação (como por exemplo a vacina contra o HPV)", diz.



Diagnóstico e cura

Todos os cânceres apresentam riscos, bem como, chances de cura. No entanto, a curabilidade está associada ao diagnóstico precoce, afirma a médica. "Quando diagnosticamos em estágios iniciais, as chances chegam a 99%. Além disso, em geral o tratamento demanda menos modalidades terapêuticas (como quimioterapia e radioterapia) e gera menos complicações e efeitos colaterais", comenta.

Larissa ressalta que a letalidade da doença, leva em consideração a agressividade do tumor. Os mais letais nas estatísticas nacionais são: câncer de pulmão, cólon e reto, mama, estômago e próstata. "Também são os tumores com maior incidência, o que justificaria a maior mortalidade. Devemos salientar que definir um tumor como mais agressivo é uma tarefa complexa, pois exige a identificação de fatores inerentes a cada tumor e ao indivíduo com aquela doença, como por exemplo o estágio que foi descoberto, a velocidade de crescimento do tumor, dificuldade do diagnóstico, idade do paciente", destaca.

Para o sucesso do diagnóstico e tratamento, é importante observar os sinais de alerta, conhecer o corpo e as mudanças físicas, pode auxiliar no diagnóstico precoce, pondera Von Grapp.

LEIA MAIS:

Saiba quais são os sinas de alerta para visitar um oncologista:

1. Perda ponderal (perda de peso) sem motivo aparente

2. nódulos e gânglios aumentados na região do pescoço, axila e virilhas

3. Alterações da mama (como presença de módulo, endurecimento, alterações do mamilo)

4. Sangramentos sem causa aparente (vaginal nas pacientes que não menstruam mais ou um sangramento vaginal prolongado e intenso, sangramento pelas fezes)

5. Mudança do hábito intestinal

6. Dor ósseas inexplicáveis

7. Ferida que não cicatriza, crescimento e alteração de manchas ou sinais na pele

8. Falta de ar, tosse ou rouquidão que não melhoram ou dificuldade para engolir.

Prevenção - mudança de estilo de vida

Para prevenção do câncer é preciso adotar-se um estilo de vida saudável, caracterizado pela cessão do tabagismo, alimentação saudável - rica em alimentos vegetais, frutas, verduras - e evitar os alimentos ultraprocessados e bebidas adoçadas. Conheça os principais hábitos positivos.

1. Manter o peso corporal adequado

2. Fazer uma alimentação saudável e rica em nutrientes e variedades

3. Prática de atividade física regular

4. Evitar excesso de bebida alcoólica

5. Evitar exposição solar entre às 10h e 16 horas. Usar filtro solar.

6. Mulheres entre 25 e 64 anos devem fazer o exame preventivo regularmente do câncer de colo de útero.

7. Vacinação contra HPV em meninos e meninas, conforme a faixa etária preconizada e vacinação contra a hepatite B.

8. partir dos 45 anos colonoscopia para rastreio do câncer de cólon/reto (intestino) para a população geral.