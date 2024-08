Dia Mundial da Amamentação: Belém tem programação de incentivo ao aleitamento materno; confira

Esta quinta-feira, 1º, é considerada o Dia Mundial da Amamentação, data que abre a campanha Agosto Dourado e a Semana Mundial de Aleitamento Materno, que ocorre em 120 países, anualmente, de hoje até 7 de agosto. A proposta dessas datas é promover o aleitamento materno e a criação de bancos de leite, garantindo, assim, melhor qualidade de vida para crianças em todo o mundo.

Na capital paraense, a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) celebram as datas com programação que inclui serviços em saúde para a comunidade.

Santa Casa estimula a amamentação e a doação de leite humano

O banco de leite da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, há 37 anos, é responsável pela coleta, processamento, controle de qualidade e distribuição do excedente de leite humano de doadoras. Em 2023, 2.265 recém nascidos internados nas unidades neonatais da Fundação foram beneficiados com a doação. Neste mês, a instituição aproveita o Agosto Dourado para intensificar o incentivo à amamentação e à doação, uma vez que ainda existe a dificuldade de atingir a meta mensal de coleta de leite.

A nutricionista Vanda Marvão, responsável técnica do Banco de Leite, conta que, atualmente, a Santa Casa alcança apenas metade (em torno de 51%) de todo o leite humano que seria necessário por mês:

"A gente precisa de 546 litros por mês. Hoje, nós temos 280 litros. É importante o estímulo à amamentação e à doação porque nem todo o leite coletado é distribuído. Ainda existem as perdas durante o processo de controle de qualidade, seja porque foi encontrada alguma sujidade ou alteração na análise microbiológica etc. Então a gente precisa incentivar o aleitamento e a doação", afirma.

Para ser uma doadora, a mulher precisa estar saudável e fazer um pré-cadastro, que pode ser feito ou pelos telefones da Santa Casa (3251-7311 / 3251-7318 / 3251-7474), ou pelos números do projeto Bombeiros da Vida, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (3251-7475 / 3251-7212/ 98899-6326). Vanda Marvão explica que uma equipe especializada do CBMPA é responsável por levar e buscar o material necessário para a coleta de leite até a casa da doadora, mediante agendamento prévio, o que facilita a doação.

Ao longo do mês de agosto, uma extensa programação ocorre em Belém para incentivar mulheres à amamentação e à doação. Confira as datas:

Programação pelo Aleitamento Materno em Belém

5/8: Solenidade de abertura – 8h30-12h30 – auditório da Sespa, Tv. Lomas Valentinas, 2190.

22/8: Filme ‘Tigers’, vencedor do Oscar Danis Tanovié – 16h – auditório EUAFTO, Uepa, Tv. Perebebuí, 2623.

24/8: ‘Amamentaço’ – 8h – UsiPaz Terra Firme – Contará com serviços de saúde, como consultas, testes, mamografia, PCCU e outros.