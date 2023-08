Dia mundial da amamentação: especialistas alertam sobre riscos da amamentação cruzada

A amamentação cruzada é o termo que se dá à prática de uma mãe amamentar o filho de outra mulher, quando, por diversos fatores, não há a possibilidade de amamentá-lo. No entanto, apesar da amamentação ser a melhor fonte de alimento de um bebê em seus primeiros anos de vida, a Organização Mundial da Saúde (OMS) não recomenda a prática cruzada por oferecer uma série de riscos à saúde da criança.

Em alusão ao Dia Mundial da Amamentação, comemorado no dia 01 de agosto, especialistas dão dicas de como evitar a prática considerada perigosa.

Segundo a enfermeira e coordenadora de curso da faculdade Estácio, Raphaela Cavalcante, a amamentação cruzada está relacionada a grandes riscos de transmissão de doenças infectocontagiosas em crianças, principalmente o Vírus de Imunodeficiência Humana (HIV). “A amamentação cruzada pode expor o lactente a doenças transmitidas pelo leite de outra mulher”, ressalta a profissional.

Ela afirma que muitas mulheres recorrem a essa prática por acreditarem que o leite é “fraco”, não possuindo os nutrientes necessários para alimentar o bebê. “Não existe leite fraco. O leite materno é adequado, completo, equilibrado e suficiente para o bebê”, explica.

Estudos

De acordo com uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), feita em 2019, 21,1% da população brasileira faz uso da amamentação cruzada, sendo a região Norte a com o maior índice, atingindo 34,8%.

Alternativas

Jessica Karine Baginski, professora da Estácio, indica que as mães que não podem amamentar procurem ajuda profissional qualificada, como bancos de leite humano, para que a criança não seja exposta a riscos de infecções. “Profissionais que atuam em bancos de leite podem auxiliar a mãe orientando para que ela realize a ordenha adequada, garantindo o estímulo à produção de leite materno e ganho de peso adequado do bebê. É recomendado que a amamentação seja realizada com os dois seios e sempre que a criança desejar. Além disso, a ingestão adequada de líquidos e uma dieta equilibrada são fundamentais para aumentar a produção de leite materno”, afirma.

Ainda de acordo com a profissional, o médico pediatra também deve ser procurado quando a amamentação direta for contraindicada, pois o especialista poderá indicar o uso de fórmulas infantis específicas e adequadas à criança.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)