MPPA e Emaús arrecadam produtos eletroeletrônicos para reaproveitamento; veja como ajudar

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio do Centro de Apoio Operacional (CAO) Ambiental, e o Movimento República de Emaús vão realizar, no próximo dia 10 de agosto, a campanha “Dia ‘D’ do Descarte Consciente".

Essa ação conjunta visa o recebimento de equipamentos eletrônicos em diversos pontos de Belém, os quais serão entregues ao Movimento República de Emaús, para reaproveitamento dos jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Os pontos de coleta são o Parque Shopping, Boulevard Shopping, Espaço São José Liberto, Batalhão de Polícia Ambiental e Cedeca - Emaús. Além de incentivar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, a campanha busca contribuir com a inclusão socioeconômica da população em vulnerabilidade ao reutilizar produtos que podem ser recuperados e/ou transformados em equipamentos úteis novamente. Entre outros podem ser doados amplificadores de áudio, aparelhos de barbear, aparelhos de depilar, aparelhos de massagem e aspiradores de pó.

LEIA MAIS:

A atividade chama também atenção para os impactos da poluição por materiais eletrônicos. De acordo com o Monitor Global de E-Lixo, divulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU), no Brasil foram produzidas 2,4 milhões toneladas de lixo eletrônico no ano de 2022. Isso coloca o país na segunda posição do ranking das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos, que produziu 7,2 milhões de toneladas de lixo eletrônico no mesmo período.

Nesse sentido, a campanha surge para fortalecer a conscientização dos princípios norteadores dos 5R’s da sustentabilidade: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Tais ações fazem parte da atuação do CAO Ambiental do MPPA que tem como um de seus objetivos assegurar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, legislação que almeja evitar a destinação incorreta e os diversos impactos da poluição tanto na questão ambiental, quanto para a saúde humana.

Serviço:

Campanha Dia ‘D’ do Descarte Consciente

Realização: MPPA e Movimento República de Emaús

Data: 10 de agosto (sábado)

Horário: 10h às 16h.

Pontos de coleta: Boulevard Shopping; Parque Shopping; Espaço São José Liberto; Cedeca - Emaús; Batalhão de Polícia Ambiental

Confira aqui o material que pode ser descartado: https://www.mppa.mp.br/data/files/DC/30/D9/5F/5C40191002E18109180808FF/Lista%20-%20Descarte%20Consciente%20Belem%20_1_.pdf