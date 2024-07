Belém cria protocolo de segurança para o controle de enxames de abelhas

Em reunião ocorrida na tarde desta terça-feira (30/7), a Prefeitura de Belém criou um protocolo de segurança para o controle de enxames de abelhas na capital paraense. O encontro contou com a participação do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). Ficou definido que a Defesa Civil de Belém será o órgão articulador das normas de emergência, além de ser o responsável por acionar as demais instituições, como o Corpo de Bombeiros e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

Além de representantes da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros, apicultores também estiveram presentes. O objetivo foi traçar um plano de ação para retirada segura de abelhas em áreas urbanas da cidade e criar um protocolo de acionamento dos órgãos envolvidos.

“Criamos um protocolo de emergência para que a população possa acionar, por meio do telefone, a Defesa Civil de Belém, que será a responsável por essa integração e por receber a demanda. Assim, nós colocaremos os outros órgãos em ação”, explicou o presidente da Defesa Civil de Belém, Claudionor Corrêa.

O coronel do CBMPA, Jairo Oliveira, explicou que o plano foi criado para definir a atuação de cada órgão. “Estamos nos reunindo para iniciarmos esse protocolo que vai definir como vamos agir. Vamos verificar cada caso para saber se aquela situação está colocando a população em risco iminente”, disse.

Enxames

Nas últimas semanas, a Defesa Civil Municipal recebeu mais de cinco chamadas de diversos pontos da cidade, como nos bairros de Nazaré e da Sacramenta, relacionadas ao ataque em massa de abelhas.

De acordo com esp​ecialistas, a reincidência de colmeias espalhadas pela capital é ocasionada pelo verão, onde as chuvas diminuem e a oferta de alimentação é maior, além de ser o período de reprodução das abelhas da espécie Apis mellifera.

“Os cuidados que a população deve ter antes da chegada dos especialistas é nunca jogar fumaça ou objetos nas colmeias, evitar gritos ou qualquer movimento brusco que possa representar uma ameaça aos insetos, porque eles tendem a atacar. É necessário também se afastar do local onde a colmeia estiver instalada, evitar a dispersão de cheiros muito fortes de produtos químicos ou mesmo de perfumes e cremes corporais, que possam atraí-las”, explicou o apicultor Adrio de Andrade.

Serviço:

Em casos de enxames de abelhas, a população pode acionar a Defesa Civil Municipal pelo telefone (91) 98439-0646, que funciona 24h, ou o Centro Integrado de Operações (CIOP), no número 190.